Popstar'a damga vurmuştu! Aydan Kaya Sarıyer'deki 6+1 odalı lüks evinin kapılarını Evrim Akın'a açtı! Hem deniz hem orman manzaralı...

Jüri koltuğunda Armağan Çağlayan, Ercan Saatçi, Ahmet San, Deniz Seki ve Zerrin Özer'in yer aldığı Popstar yarışması yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenmiş ve reyting rekorları kırmıştı. Önceki İçerik Sonraki İçerik

LÜKS EVİYLE GÜNDEMDE

Güçlü sesi ve iddialı tavırları ile yarışmaya damga vuran isimlerden biri de 'Sen Mutlu Ol Ne Olur' şarkısındaki performansıyla dikkat çeken Aydan Kaya olmuştu.

Bir süredir ortalarda görünmeyen Aydan Kaya şimdi de hem deniz hem de orman manzaralı lüks eviyle gündem oldu.

6+1 ODALI EVİNİ GEZDİRDİ Kaya, Sarıyer'deki 6+1 odalı lüks evinin kapılarını Evrim Akın ile Ev Gezmesi programı için açtı.

Oldukça geniş bir salona sahip olan ev modern çizgiler ile döşenmiş. Evin üst katında ise sade ve gösterişten uzak bir yatak odası bulunuyor. Ünlü isim kıyafetleri için de ayrı oda planlamış.