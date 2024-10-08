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  4. Popstar'a damga vurmuştu! Aydan Kaya Sarıyer'deki 6+1 odalı lüks evinin kapılarını Evrim Akın'a açtı! Hem deniz hem orman manzaralı...

Popstar'a damga vurmuştu! Aydan Kaya Sarıyer'deki 6+1 odalı lüks evinin kapılarını Evrim Akın'a açtı! Hem deniz hem orman manzaralı...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
08.10.2024 11:55
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Yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen Popstar yarışmasındaki favori isimlerden biri olan ve 'Sen Mutlu Ol Ne Olur' şarkısındaki performansıyla hafızalara kazınan Aydan Kaya bir süredir ortalarda görünmüyordu. Ünlü isim orman ve deniz manzaralı lüks evinin kapılarını Evrim Akın ile Ev Gezmesi programına açtı. Kaya'nın evini görenler hayran kaldı.

Jüri koltuğunda Armağan Çağlayan, Ercan Saatçi, Ahmet San, Deniz Seki ve Zerrin Özer'in yer aldığı Popstar yarışması yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenmiş ve reyting rekorları kırmıştı.

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LÜKS EVİYLE GÜNDEMDE

Güçlü sesi ve iddialı tavırları ile yarışmaya damga vuran isimlerden biri de 'Sen Mutlu Ol Ne Olur' şarkısındaki performansıyla dikkat çeken Aydan Kaya olmuştu.
Bir süredir ortalarda görünmeyen Aydan Kaya şimdi de hem deniz hem de orman manzaralı lüks eviyle gündem oldu.

6+1 ODALI EVİNİ GEZDİRDİ

6+1 ODALI EVİNİ GEZDİRDİ
Kaya, Sarıyer'deki 6+1 odalı lüks evinin kapılarını Evrim Akın ile Ev Gezmesi programı için açtı.
Oldukça geniş bir salona sahip olan ev modern çizgiler ile döşenmiş. Evin üst katında ise sade ve gösterişten uzak bir yatak odası bulunuyor. Ünlü isim kıyafetleri için de ayrı oda planlamış.
Evin en dikkat çeken yerlerinden biri de mutfak olarak göze çarpıyor. Gri ve beyaz tonların hakim olduğu mutfak oldukça düzenli ve kullanışlı.
Anahtar Kelimeler:
popstar
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