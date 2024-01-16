Popstar Mehtap’dan bomba Seda Sayan yorumu: Makyajsız görünce tanıyamadım

Popstar'a katılarak ünlenen Mehtap Yılmaz, sivri dili, güçlü sesi ve dobralığıyla tanınıyor. Katıldığı bir programda Seda Sayan'la ilgili iddiaları gündem olmuştu.
Mehtap Yılmaz, Instagram'da yaptığı paylaşımlar ve değişimiyle de dikkat çekerken son olarak Seren Serengil'e yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti.
Seren Serengil programına katılan eski yarışmacıya "Ben enteresan bir şey duydum; Seda Sayan Kanal D'de program yapıyordu o esnada da sana ya Star'dan ya da Show'dan teklif geliyor tam Seda Sayan'ın karşı saati..." demişti.
Mehtap Yılmaz Seda Sayan'ın kendisinin önünü kestiğini iddia etmişti. Mehtap "Aradan bir sürü zaman geçti, dost gibiyiz ama program yok, Seda Sayan ile bir yerde karşılaştık, Stello beni görünce girmedi. Seda'ya dedim ki 'Beni götürdü menajerin imza attırdı' dedim. Beni ilgilendirmez dedi. İnşallah Allah benim hakkımı çıkartır onlardan" diyerek sitem etmişti.
Son dönemde yaptırdığı estetiklerle adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı Seda Sayan, geçtiğimiz günlerde bir kez daha estetik doktorunun kapısını çalmıştı. Daha genç görünmek için yüzüne ve göğüs dekoltesi bölgesine sünnet derisinden sıvı enjekte ettiren ünlü isim bugün işlemin ayrıntılarını tek tek açıklamıştı.
Bugün Aramızda Kalmasın programının konuğu Popstar Mehtap oldu. Seda Sayan'ın estetikleri hakkında konuşan Mehtap, " Seda Sayan'ı makyajsız tanıyamadım" dedi.