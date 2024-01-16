Popstar Mehtap’dan bomba Seda Sayan yorumu: Makyajsız görünce tanıyamadım

Mehtap Yılmaz Seda Sayan'ın kendisinin önünü kestiğini iddia etmişti. Mehtap "Aradan bir sürü zaman geçti, dost gibiyiz ama program yok, Seda Sayan ile bir yerde karşılaştık, Stello beni görünce girmedi. Seda'ya dedim ki 'Beni götürdü menajerin imza attırdı' dedim. Beni ilgilendirmez dedi. İnşallah Allah benim hakkımı çıkartır onlardan" diyerek sitem etmişti.