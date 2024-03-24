Poyraz'ın hırsızlığı Survivor'da olay olmuştu! Müjdat Gezen'den Acun Ilıcalı'ya sert sözler: 'Bence +18 rakamını bu programa koymalılar'

Ceza veriyor yani sonra cezasını düşürüyor filan... Buraya kadar pek bir şey yok, güzel de giden bir program ama Acun'un sonrada bir konuşması var. 'Hırsızlık değil bu yaptığın' diyor. Çocuk başkasının evine giriyor, adamın silahı da varmış, adam evde değişmiş.