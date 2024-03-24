Poyraz'ın hırsızlığı Survivor'da olay olmuştu! Müjdat Gezen'den Acun Ilıcalı'ya sert sözler: 'Bence +18 rakamını bu programa koymalılar'

Survivor'da geçtiğimiz bölümlerde Poyraz'ın yaptığı hırsızlık gündem olmuştu. Acun Ilıcalı, kendisinin araya girmesiyle sorunun halledildiğini ve Poyraz'ın 10 ödülden yararlanamayacağını söylemişti.
Usta oyuncu Müjdat Gezen, programa damga vuran olayla ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
"Bence +18 rakamını bu programa koymalılar, bu örnekler iyi örnekler değil" diyen Gezen, hırsızlık olayının normalleştirilmesine tepki gösterdi.
Müjdat Gezen'in açıklamasından satır başları:
"Geliyor oradan içki çalıyor, yemek çalıyor, konserve çalıyor. Geliyor bazı arkadaşlarıyla paylaşıyor onu filan... Acun Ilıcalı'da bunu tespit ediyor ve 10 yemek gibi bir ödülden onu mahrum ediyor.
Ceza veriyor yani sonra cezasını düşürüyor filan... Buraya kadar pek bir şey yok, güzel de giden bir program ama Acun'un sonrada bir konuşması var. 'Hırsızlık değil bu yaptığın' diyor. Çocuk başkasının evine giriyor, adamın silahı da varmış, adam evde değişmiş.