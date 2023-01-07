PSG'nin yıldızları Mbappe ve Hakimi kılık değiştirerek New York sokaklarında dolaştı! O anlar sosyal medyada gündem oldu

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nın yıldızı olan, Fransız ekibi Paris Saint-Germain'de birlikte forma giyen Kylian Mbappe ve Acraf Hakimi, Dünya Kupası'nın tamamlanmasının ardından tatillerinin tadını New York sokaklarında çıkardı.

TIMES MEYDANINDA GÖRÜNTÜLENDİLER

Fransız devi PSG, Ligue 1'in 17. haftasında oynanan ve 3-1 kaybedilen Lens mücadelesinin ardından bazı oyuncularına birkaç günlük izin verirken, Kylian Mbappe ile Achraf Hakimi, tatillerini New York'ta geçirdiler. Brooklyn Nets ile San Antonio Spurs arasında oynanan NBA maçını izleyen iki yıldız, Times Meydanı'nda dolaşırken görüntülendi.

KILIK DEĞİŞTİRDİLER...

Kylian Mbappe ile Achraf Hakimi, ünlü fotoğrafçı Elder Ordonez'in objektifine kılık değiştirmiş bir şekilde yansıdılar. Şapka ve maskeyle kendilerini kamufle eden iki yıldızın bu anları sosyal medyada gündem olurken, Türk futbolseverler ikilinin bu anları Kemal Sunal ve Şener Şen'in oynadığı Şaban Oğlu Şaban filminden bir sahneye benzetti.

İŞTE O ANLAR...