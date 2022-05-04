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  4. Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru şaşkına çevirdi! "Kocam telefonda kadınlarla seks yapıyor! Ben de..."

Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru şaşkına çevirdi! "Kocam telefonda kadınlarla seks yapıyor! Ben de..."

04.05.2022 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Fulya ile Umudun Olsun programından hatırlanan psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından, takipçilerinden gelen soruları cevaplamaya devam ediyor. Takipçilerinin özel hayatları hakkında gelen soruları yanıtlayan Ezmeci, "Kocam telefonda yabancı kadınlarla seks yapıyor! Ben seksi çamaşır giyince ayıp diyor" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.

Hafta içi her gün FOX TV'de yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programından ayrılmasıyla gündeme gelen psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Ezmeci, akıllara durgunluk veren itirafları da paylaşmayı ihmal etmiyor.

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En son dün akşam yaptığı soru-cevapta, "Kocam telefonda yabancı kadınlarla seks yapıyor! Ben seksi çamaşır giyince ayıp diyor" sorusu dikkat çekti.

"Böyle iletişim içeren şeyleri kabul etmeyin. Ve siz kendinizi çekici hissettiğiniz kıyafetler giymeye devam edin." yanıtı veren Ezmeci, yine sosyal medyanın gündemine oturdu.

PSİKOLOG ESRA EZMECİ'YE GELEN SORULAR ŞAŞIRTTI

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