Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru şaşkına çevirdi! "Kocam telefonda kadınlarla seks yapıyor! Ben de..."

Hafta içi her gün FOX TV'de yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programından ayrılmasıyla gündeme gelen psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Ezmeci, akıllara durgunluk veren itirafları da paylaşmayı ihmal etmiyor.

En son dün akşam yaptığı soru-cevapta, "Kocam telefonda yabancı kadınlarla seks yapıyor! Ben seksi çamaşır giyince ayıp diyor" sorusu dikkat çekti.

"Böyle iletişim içeren şeyleri kabul etmeyin. Ve siz kendinizi çekici hissettiğiniz kıyafetler giymeye devam edin." yanıtı veren Ezmeci, yine sosyal medyanın gündemine oturdu.