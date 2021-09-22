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Puf böreği nasıl yapılır? Puf böreği malzemeleri neler?

22.09.2021 23:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Puf böreğini hazırlarken dikkat edilmesi gereken noktalardan biri, hamurun kenar kısımlarının iyice kapılmasıdır. Aksi takdirde kızırken puf gibi kabarmazlar ve iç malzemeler dışarı taşar. 1,5 su bardağı un, 1 adet yumurta ve 200 gram yağsız beyaz peynir puf böreği hazırlarken gerekli olan malzemeler arasında yer alıyor.

Puf böreğini hazırlarken böreklerin üstünü kızartma işlemi öncesi nemli bir bez ile kapatın. Puf böreğini derin yağda veya fritözde pişirebilirsiniz. Puf böreği hazırlarken beyaz peynir yerine lor peyniri de kullanabilirsiniz. Puf böreğini ılık olarak servis edin. İşte puf böreği tarifi...

PUF BÖREĞİ MALZEMELERİ

* 1,5 su bardağı un * ½ çay kaşığı kabartma tozu * 1 adet yumurta * ½ çay kaşığı tuz * ½ su bardağı su * İçi için: * ¼ demet maydanoz * 200 gram yağsız beyaz peynir (ya da lor peyniri) Kızartmak için: * 2 su bardağı Ayçiçek yağı

PUF BÖREĞİ TARİFİ

PUF BÖREĞİ TARİFİ
Geniş bir kaba aldığınız unun ortasını açın ve yumurtayı kırın. Unun kenarlarına elenmiş kabartma tozu ve tuz ekleyin. Ardından su ilave edin ve bütün malzemeyi yoğurun. Yoğrulan hamur ne çok sert ne de çok yumuşak olmalı. Gerektiği takdirde hamura un ilave edebilirsiniz. Hamur kıvam aldığında üzerini nemli mutfak bezi ile kapatın ve oda sıcaklığında 45-50 dakika kadar bekletin.
İç malzemesi için; yağsız beyaz peyniri rendenin ince kısmıyla rendeleyin. Maydanoz yapraklarını ince ince doğrayın rendelenmiş peynirle karıştırın. Dinlendirdiğiniz hamuru uzak bezelere bölün ve mutfak tezgahı üstünde yuvarlayın. Unlanmış tezgah üzerine oklava veya merdane yardımıyla olabildiğince ince açın.
Hamur ruleti ya da kalıp ile, açılan hamurları üçgen şeklinde kesin. Diğer hamur bezelerine de aynı işlemi uygulayın. Üçgen hamur parçalarının yarısını ayırın ve kalanların ortasına hazırladığınız iç malzemeleri koyun. Ardından üzerlerine üçgen hamur parçası kapatın ve kenar kısımlarının üzerinden hamur ruleti veya çatal yardımıyla geçin.
Ayçiçek yağını kızdırın ve muska şeklindeki puf böreklerini kızgın yağda renk alana dek kızartın. Sonrasında kevgir yardımıyla kağıt havlu üzerine çıkartın ve fazla yağını aldığınız börekleri servis edin. Afiyet olsun...
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