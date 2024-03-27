Real Madrid'e transfer olmuştu! Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer 15 oldu! 'Babasının kopyası'

Düzgün fiziği ile yıllara meydan okuyan güzel manken Demet Şener, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. İki çocuk annesi Demet Şener'in özellikle kızı İrem ve oğlu Ömer ile paylaşımları ilgi odağı oluyor.

Babasının izinden giden Ömer Kutluay dünya devi Real Madrid'in basketbol takımına transfer olmuştu. Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer şimdi 15 yaşına bastı.

OĞLUNU GÖRENLER AYNI ŞEYİ SÖYLEDİ

Demet Şener oğlunun yeni yaşını sosyal medya hesabından yayınladığı duygusal bir mesaj ile kutladı. Şener oğlu ile bir karesini paylaşarak; 'Ömerim iyi ki doğdun oğlum. Şu anda yanımda olduğun için o kadar mutluyum ki anlatamam sana. Seninle gurur duyuyorum. Yüreği güzel, ne istediğini bilen ve o yolda azimle çalışan,küçücük yaşına rağmen 7 aydır evinden,bizden uzak olmayı bile büyük bir olgunlukla karşılayan oğlum. Hayallerin hep gerçek olsun… Hepsini hak ediyorsun. Ben hep senin yanındayım.' notunu düştü.

YORUM YAĞDI

Ünlü ismin bu paylaşımına; 'Ömer aynı babası', 'Babasının kopyası olmuş', 'Maşallah size' gibi yorumlar yapıldı.



