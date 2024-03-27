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Real Madrid'e transfer olmuştu! Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer 15 oldu! 'Babasının kopyası'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
27.03.2024 11:30
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Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile tescilli güzel Demet Şener'in oğulları Ömer Kutluay genç yaşında büyük bir başarıya imza atarak dünya devi Real Madrid'in basketbol takımına transfer olmuştu. Babasının izinden giden Ömer Kutluay şimdi de yeni yaşını kutladı. 15 yaşına basan Ömer'i görenler 'Babasının kopyası' demeden geçemedi.

Düzgün fiziği ile yıllara meydan okuyan güzel manken Demet Şener, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. İki çocuk annesi Demet Şener'in özellikle kızı İrem ve oğlu Ömer ile paylaşımları ilgi odağı oluyor.

DEMET ŞENET

Babasının izinden giden Ömer Kutluay dünya devi Real Madrid'in basketbol takımına transfer olmuştu. Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer şimdi 15 yaşına bastı.

demet oğlu kızı

OĞLUNU GÖRENLER AYNI ŞEYİ SÖYLEDİ

Demet Şener oğlunun yeni yaşını sosyal medya hesabından yayınladığı duygusal bir mesaj ile kutladı. Şener oğlu ile bir karesini paylaşarak; 'Ömerim iyi ki doğdun oğlum. Şu anda yanımda olduğun için o kadar mutluyum ki anlatamam sana. Seninle gurur duyuyorum. Yüreği güzel, ne istediğini bilen ve o yolda azimle çalışan,küçücük yaşına rağmen 7 aydır evinden,bizden uzak olmayı bile büyük bir olgunlukla karşılayan oğlum. Hayallerin hep gerçek olsun… Hepsini hak ediyorsun. Ben hep senin yanındayım.' notunu düştü.

demet şener oğlu

YORUM YAĞDI

Ünlü ismin bu paylaşımına; 'Ömer aynı babası', 'Babasının kopyası olmuş', 'Maşallah size' gibi yorumlar yapıldı.

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Yerel Seçim 2024

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
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Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
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Demet Şener İbrahim Kutluay Manken yaşında
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