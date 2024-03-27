O sahne heyecanla bekleniyordu... Kızılcık Şerbeti görüntüleri sızdı

Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi büyük bir ilgiyle izleniyor. Her bölümü sosyal medyada gündem olan diziye yeni isimler de dahil oluyor.

“Kızılcık Şerbeti” dizisinin kadrosuna Fatih’ten boşanan Doğa karakteri için yeni bir partner getirildi ve o isim de Kaan Taşaner oldu. Taşaner’in hayat vereceği rolün adı “Giray”...

YENİ PARTNER

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Giray’ın Türkiye’nin en büyük ilaç firmalarından Şifacıgil Holding’in veliahtı olduğu öğrenildi. Karakter 57. bölümden itibaren dizide boy gösterecek.

O SAHNE ÇEKİLDİ

Dizide heyecanla beklenen bir diğer olay ise Görkem’le Fatih’in düğünü. Doğa'dan boşanan Fatih'in Görkem'le düğün sahnesi çekildi. Fatih'in düğün görüntüsü sosyal medyada sızdırıldı.

Kızılcık Şerbeti'ndeki o sahneye; 'Heyecanla bekliyorum', 'Pembe ile Görkem aynı evde çok merak ediyorum' gibi yorumlar yapıldı.







