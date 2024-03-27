MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. O sahne heyecanla bekleniyordu... Kızılcık Şerbeti görüntüleri sızdı

O sahne heyecanla bekleniyordu... Kızılcık Şerbeti görüntüleri sızdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
27.03.2024 10:55
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti her bölümüyle büyük ses getiriyor. Sosyal medyada çok konuşulan dizide her hafta beklenmedik sürprizler yaşanıyor. Yeni isimlerin dahil olacağı dizide Fatih ve Görkem'in düğün sahnesi çekildi. O görüntüler sosyal medyaya sızdı.

O sahne heyecanla bekleniyordu... Kızılcık Şerbeti görüntüleri sızdı

Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi büyük bir ilgiyle izleniyor. Her bölümü sosyal medyada gündem olan diziye yeni isimler de dahil oluyor.

“Kızılcık Şerbeti” dizisinin kadrosuna Fatih’ten boşanan Doğa karakteri için yeni bir partner getirildi ve o isim de Kaan Taşaner oldu. Taşaner’in hayat vereceği rolün adı “Giray”...

doğa partnnr

YENİ PARTNER

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Giray’ın Türkiye’nin en büyük ilaç firmalarından Şifacıgil Holding’in veliahtı olduğu öğrenildi. Karakter 57. bölümden itibaren dizide boy gösterecek.

fatih

O SAHNE ÇEKİLDİ

Dizide heyecanla beklenen bir diğer olay ise Görkem’le Fatih’in düğünü. Doğa'dan boşanan Fatih'in Görkem'le düğün sahnesi çekildi. Fatih'in düğün görüntüsü sosyal medyada sızdırıldı.

Kızılcık Şerbeti'ndeki o sahneye; 'Heyecanla bekliyorum', 'Pembe ile Görkem aynı evde çok merak ediyorum' gibi yorumlar yapıldı.

Konuklarının programdan sonraki teklifleri... Bomba itiraf Konuklarının programdan sonraki teklifleri... Bomba itiraf


Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Oğlu Ömer 15 oldu! 'Babasının kopyası' Oğlu Ömer 15 oldu! 'Babasının kopyası'
Kuruluş Osman'da şaşırtan veda! Başrol oyuncusu ayrlıyorKuruluş Osman'da şaşırtan veda! Başrol oyuncusu ayrlıyor
Konuklarının programdan sonraki teklifleri... Bomba itirafKonuklarının programdan sonraki teklifleri... Bomba itiraf
Anahtar Kelimeler:
Sıla Türkoğlu doğukan güngör Kızılcık Şerbeti sosyal medya Müjde Uzman
En Çok Okunan Haberler
'O alınmış bu alınmış ben işime bakarım' dedi İstanbul'daki son seçim anketini duyurdu

'O alınmış bu alınmış ben işime bakarım' dedi İstanbul'daki son seçim anketini duyurdu

SGK girişi 2000- 2008 olanlar dikkat! 10 yıl erken emeklilik için çizelge netleşti

SGK girişi 2000- 2008 olanlar dikkat! 10 yıl erken emeklilik için çizelge netleşti

Ödemeler yarın hesaplarda!

Ödemeler yarın hesaplarda!

Suikast planı suya düşmüştü! Bir kanlı talimat daha

Suikast planı suya düşmüştü! Bir kanlı talimat daha

Son seçim anketinde 'sürpriz' sonuçlar! 17 büyükşehirde son durum

Son seçim anketinde 'sürpriz' sonuçlar! 17 büyükşehirde son durum

Ünlü çift 5 milyon sterlinlik süperyatlarında keyifte! İçinde yok yok

Ünlü çift 5 milyon sterlinlik süperyatlarında keyifte! İçinde yok yok

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Çok satanlarda zirvede! Columbia'nın en sevilen ayakkabısını sizin için inceledik

Çok satanlarda zirvede! Columbia'nın en sevilen ayakkabısını sizin için inceledik

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.