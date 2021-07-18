Recep İvedik 6 filmi nerede ve ne zaman çekilmiştir? İşte Recep İvedik 6 filmi oyuncuları...

Komedi filmi Recep İvedik 6 bu akşam TV8 ekranlarında olacak. Recep İvedik serisinin 6. filminin senaryosu Şahan Gökbakar'a aittir. Filmin yapım yılı 2019, çıkış tarihi ise 8 Kasım 2019'dur. Recep İvedik 6 fiminde, Konya'ya gitmek isterken Kenya'ya giden Recep İvedik ve Nurullah'ın maceraları işlenir.

Recep İvedik 6 nerede çekildi?

Recep İvedik 6 filminin çekimleri 3 Eylül 2018'de başladı. Filmin çekimlerinin bir bölümü Bursa'nın Karacabey ilçesindeki longoz ormanında gerçekleşti.

RECEP İVEDİK 6 KONUSU NEDİR? Recep İvedik arkadaşı Nurullah ile Konya'ya gitmek için uçağa biner. Ancak Konya'ya hesapladığı sürede ulaşamayan İvedik bu durumdan şüphelenmeye başlar.

Konya yerine Kenya'ya giden uçakta olduğunu öğrenen İvedik şok geçirir.

Kenya'ya giden Recep İvedik, Nurullah ile birlikte etrafı keşfeder. Ancak etrafta birçok hayvanın bulunduğu Kenya'da ikilinin başına türlü talihsizlikler gelir.