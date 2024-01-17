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  4. Reytinglere yenik düştü! Show Tv o dizinin fişini çekti

Reytinglere yenik düştü! Show Tv o dizinin fişini çekti

17.01.2024 09:03 | Son Güncelleme:
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Yeni yıl itibariyle kanallardan final üstüne final kararları gelmeye başladı. Geçen hafta “Dilek Taşı” dizisinin 20 bölümde ekrana veda edeceği açıklanmıştı. Dün ise önce tv8’in “Aşka Düşman” dizisinin ardından, Atv’nin “Yıldızlar Bana Uzak” dizisinin 4 bölümde biteceği duyuruldu. Şimdi de erken final kararı Show Tv'den geldi.

Dizi dünyasında adeta yaprak dökümü yaşanıyor. Geçen haftadan bu yana birçok dizinin final kararı gelmeye başladı.

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Geçen hafta “Dilek Taşı” dizisinin 20 bölümde ekrana veda edeceği duyurulmuştu. Dün ise önce tv8’in “Aşka Düşman” dizisinin ardından, atv’nin “Yıldızlar Bana Uzak” dizisinin 4 bölümde biteceği açıklandı.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre bir final kararı da başrollerinde Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil'in yer aldığı Ne Gemiler Yaktım dizisi için geldi. Pazartesi gününden pazara alınan dizi 8. Bölümde ekrana veda edecek.

KONUSU NEYDİ?

KONUSU NEYDİ?
Annelikten başka hiçbir ortak noktaları olmayan Yasemin (Deniz Baysal) ve Fidan’ın (Devrim Özkan) yollarının kesişmesiyle başlayan ‘Ne Gemiler Yaktım’, iki kadının birbirinden destek alarak hayatta kalma mücadelesini konu alıyor.
Fidan’ın geride bıraktığı karanlık bir adam olan kocası Rutkay (Berk Hakman) ile Rutkay’ın pis işlerini açığa çıkartmak için uğraşan baş komiser Toprak (Erkan Kolçak Köstendil) ise Yasemin ve Fidan’ın hayatlarını tamamen değiştirecek.

OYUNCULARI KİMLER?

OYUNCULARI KİMLER?
Dizinin başrollerinde Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil yer alırken dizide bu isimlere Mert Denizmen, Onuryay Evrentan, Nazmi Kırık, Ata Çağlan Timur, Süreyya Kilimci ve Çiğdem Selışık Onat ile Macit Koper gibi usta ve başarılı isimler eşlik ediyor.
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Ne Gemiler Yaktım
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