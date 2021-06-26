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Rihanna kimliği olmadığı için bara alınmadı

26.06.2021 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıldız şarkıcı Rihanna'nın kimliği olmadığı için bir bara girmesine izin verilmedi. Rihanna'nın sevgilisi A$AP Rocky güvenlik görevlileriyle tartıştı.

Albüm satışları dünya çapında 250 milyonu aşan Rihanna, sevgilisi A$AP Rocky'le birlikte New York şehrindeki bir bara girmeye çalışırken görüntülendi.

Kimliği olmadığı için içeri girmesine izin verilmeyen Rihanna ve A$AP Rocky bir süre güvenliklerle tartıştı.
Sosyal medyada yayınlanan görüntüler sonrası bir kullanıcı, "Rihanna'nın bara girmesi engellenmeye çalışılıyor. Gülmekten ölüyorum, bunlar kimin adamları?" dedi.
Rihanna'nın hayranlarının çoğu, böyle tanınmış bir ünlünün kimliği olmadığı için incelenmesinin 'komik' olarak tanımladı.
Çift aynı gece New York'taki bir restoran çıkışında böyle görüntülenmişti.
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Anahtar Kelimeler:
Rihanna
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