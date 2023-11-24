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  4. Rita Ora'a bir bakan bir daha baktı! Beyaz iç çamaşırı ve sütyensiz haliyle olay oldu

Rita Ora'a bir bakan bir daha baktı! Beyaz iç çamaşırı ve sütyensiz haliyle olay oldu

24.11.2023 07:57 | Son Güncelleme:
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Son dönemde cesur tarzıyla adından söz ettiren şarkıcı Rita Ora katıldığı partide tüm dikkatleri üzerine çekti. 32 yaşındaki şarkıcı şeffaf siyah bir elbiseyle sütyensiz kalarak yine adından söz ettirdi.

Rita Ora, Perşembe günü The MAINE Mayfair'de düzenlenen British Vogue Forces For Change partisi için oldukça cüretkardı.


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BİR BAKAN BİR DAHA BAKTI

32 yaşındaki şarkıcı, her yıl düzenlenen etkinliğe gelirken tamamen şeffaf siyah bir elbisenin altına yalnızca beyaz bir iç çamaşırı giydi.
Sütyensiz haliyle dikkat çeken ve göğüslerini sergileyen Rita, önü tamamen şeffaf olan ilginç siyah elbisesiyle kesinlikle dikkatleri üzerine çekti.
Elbise aynı zamanda tuhaf, büyük boy bir yüz parçasına sahipti ve Rita girişini yaparken kesinlikle dikkatleri üzerine çekiyordu.
Şarkıcı meme uçlarına kondurduğu çiçek detaylarıyla da yine "Ne gerek vardı?" dedirtti.
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Rita Ora yaşında
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