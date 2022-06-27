Rize’nin ilk mağarası Pileki, yerli ve yabancı turistlerin akına uğradı! Yoğun ilgi gösterdiler

Pileki Mağarasının tarihi hakkında bilgi veren Mağara işletmecisi Şükür Rakıcı, "Bu mağaranın hikayesi Rumlar döneminde başladı. Bölgede zaten önceden Rumlar yaşıyordu. Rumlar buradan gittikten sonra bizim dedelerimiz buradan pileki taşını kazmaya başladı. Başlangıcı Rumlar’dan kalma bir yer. O dönemde kap kacak yerine bu taşı işleyerek içinde yemek veya Mısır ekmeğini pişiriyorlardı. Bu taşın en büyük özelliği volkanik bir taş. Ne kadar ısıyı versen bile patlamıyor. Taş içerideyken yumuşak olduğu için işlemesi kolay oluyor. Dışarıda oksijenle beraber sertleşiyor. Kırılması da zor oluyor. Dönemin şartlarına göre o dönemde ihtiyaç olarak başlanmış daha sonrasında yurtdışına ticaret olarak sattılar. Buradan taşlar çıkartılarak sahile getirildi. Oradan gemilere yüklenerek yurtdışına ticareti yapılırdı. Belli bir zaman sonra taşın önemi kalmayınca mağara kullanılmamaya başlandı. Mağarımızı 4-5 senedir de turizme kazandırdık. Çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.