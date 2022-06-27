Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. Rize’nin ilk mağarası Pileki, yerli ve yabancı turistlerin akına uğradı! Yoğun ilgi gösterdiler

Rize’nin ilk mağarası Pileki, yerli ve yabancı turistlerin akına uğradı! Yoğun ilgi gösterdiler

27.06.2022 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize’nin turizm değerleri arasında yer alan İyidere ilçesindeki Pileki Mağarası ziyaretçilerini ağırlıyor.Rize’nin tek mağarası olma özelliğini taşıyan mağarayı her yıl yüzlerce yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor.

İyidere ilçesine bağlı Köşklü köyünde bulunan ve eskiden insanların mısır ekmeği yapımında kullandıkları pileki taşını çıkarmak için oyarak oluşturduğu Pileki Mağarası 2012 yılında ziyarete açıldı.

“GERÇEKTEN ETKİLEYİCİ BİR YER”

Pileki Mağarasının tarihi hakkında bilgi veren Mağara işletmecisi Şükür Rakıcı, "Bu mağaranın hikayesi Rumlar döneminde başladı. Bölgede zaten önceden Rumlar yaşıyordu. Rumlar buradan gittikten sonra bizim dedelerimiz buradan pileki taşını kazmaya başladı. Başlangıcı Rumlar’dan kalma bir yer. O dönemde kap kacak yerine bu taşı işleyerek içinde yemek veya Mısır ekmeğini pişiriyorlardı. Bu taşın en büyük özelliği volkanik bir taş. Ne kadar ısıyı versen bile patlamıyor. Taş içerideyken yumuşak olduğu için işlemesi kolay oluyor. Dışarıda oksijenle beraber sertleşiyor. Kırılması da zor oluyor. Dönemin şartlarına göre o dönemde ihtiyaç olarak başlanmış daha sonrasında yurtdışına ticaret olarak sattılar. Buradan taşlar çıkartılarak sahile getirildi. Oradan gemilere yüklenerek yurtdışına ticareti yapılırdı. Belli bir zaman sonra taşın önemi kalmayınca mağara kullanılmamaya başlandı. Mağarımızı 4-5 senedir de turizme kazandırdık. Çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.
Turizme açılan 350 metrekarelik alanın ilgi çektiğini ifade eden Rakıcı, “Gelenlerin hem bu taşı alma imkanları oldu hem de bu değeri görüp gezme imkanı oluşturuldu. Turizme açılan bölge 350 metrekare bir alan. Fakat 3 kilometreden fazla açılmayan bölgemiz var. Mağara 2 kattan oluşmakta. Alt katlar şuanda suyla dolduğu için inilemiyor" dedi.
Rize’de uzun süredir yaşadığını fakat Rize’de bulunan bu mağaraya ilk kez geldiğini ifade eden Mükremin Çetinoğlu, "Mağaranın içi cidden çok etkileyici. Rehber arkadaşımız bizi bilgilendirince ne kadar derin bir tarihe ulaştığını öğrendik. Gerçekten etkileyici bir yer. Kaç yıldır Rize’de yaşıyorum ilk defa geldim. Bölgede yaşayan her vatandaşın, Rize’ye gelen her turistin gelip de görmesi gereken bir yer. İçerisinin çalışması daha bitmemiş bitince daha güzel olacak" ifadelerini kullandı. (İHA)
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Rize
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

İç çamaşırlarını giydi! Kocasının akrabasına yakalanınca...

İç çamaşırlarını giydi! Kocasının akrabasına yakalanınca...

“Güvenemiyorum da” videosuyla tanındı! Son hali olay oldu

“Güvenemiyorum da” videosuyla tanındı! Son hali olay oldu

Seks oyuncakları yok satıyor! '30 gün sürüyor...'

Seks oyuncakları yok satıyor! '30 gün sürüyor...'

Duşun içinden paylaştı! Havlusunu aşağıya indirip...

Duşun içinden paylaştı! Havlusunu aşağıya indirip...

İlginizi Çekebilir

Seks oyuncakları yok satıyor! '30 gün sürüyor...'

Seks oyuncakları yok satıyor! '30 gün sürüyor...'

Sokakta sütyenini çıkarttı, bebeğini emzirdi! Tepki görünce...

Sokakta sütyenini çıkarttı, bebeğini emzirdi! Tepki görünce...

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

İngiliz basınından şaşırtan iddia! “3 milyon euro aldı”

İngiliz basınından şaşırtan iddia! “3 milyon euro aldı”

İtirafı olay oldu! “Tasarım vajinam seksi hissettirdi”

İtirafı olay oldu! “Tasarım vajinam seksi hissettirdi”

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.