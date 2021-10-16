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  4. 'Rus Kardashian' olarak bilinen Anastasiya Kvitko'dan olay pozlar! Dekoltesiyle şaşı etti

'Rus Kardashian' olarak bilinen Anastasiya Kvitko'dan olay pozlar! Dekoltesiyle şaşı etti

16.10.2021 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Kim Kardashian'ı olarak tanınan ünlü model Anastasiya Kvitko, 13 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı cüretkar pozlarla adından söz ettiriyor.

Rusyalı güzel Anastasiya Kvitko, Kim Kardashian'a benzeyen fiziği nedeniyle, 'Rus Kim Kardashian' olarak anılıyor. Sosyal medyada ilgi gören model, cesur paylaşımlarıyla görenleri mest ediyor.

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1994 yılında Rusya'da doğan Anastiya Kvitko, Rusya'nın Kaliningrad kentinde büyüdü.
Kvitko, dikkat çeken fiziği nedeniyle kısa sürede keşfedildi.
Modellik yapmak için Miami'ye taşınan güzel, şimdilerde Los Angeles'te yaşıyor.
Kıvrımları nedeniyle Kim Kardashian'a benzetilen model, Kim Kardashian'a benzetilmekten hoşlanmadığını dile getirmişti.
Kvitko, ''Kim Kardashian'ı seviyorum ama onunla kıyaslanmaktan rahatsız oluyorum. Bence o çok geride...'' diyerek kendisini Kardashian'dan daha güzel bulduğunu ifade etmişti.
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Anahtar Kelimeler:
Model Rusya Kim Kardashian
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