'Rus Kardashian' olarak bilinen Anastasiya Kvitko'dan olay pozlar! Dekoltesiyle şaşı etti

Rusya lı güzel Anastasiya Kvitko, Kim Kardashian 'a benzeyen fiziği nedeniyle, 'Rus Kim Kardashian' olarak anılıyor. Sosyal medyada ilgi gören model, cesur paylaşımlarıyla görenleri mest ediyor.

Modellik yapmak için Miami'ye taşınan güzel, şimdilerde Los Angeles'te yaşıyor.

Kıvrımları nedeniyle Kim Kardashian'a benzetilen model, Kim Kardashian'a benzetilmekten hoşlanmadığını dile getirmişti.

Kvitko, ''Kim Kardashian'ı seviyorum ama onunla kıyaslanmaktan rahatsız oluyorum. Bence o çok geride...'' diyerek kendisini Kardashian'dan daha güzel bulduğunu ifade etmişti.