YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bartın
  4. Rus turistler, patlamada hayatını kaybeden madencileri andı

Rus turistler, patlamada hayatını kaybeden madencileri andı

19.10.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'dan kruvaziyer gemisiyle Amasra'ya gelen turistler ve gemi personeli, Madenci Heykeline çelenk ve karanfil bıraktı

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" kurvaziyer gemisiyle Amasra'ya gelen turistler ve gemi personeli, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden madencileri, Madenci Heykeline çelenk ve karanfil bırakarak andı.

Panama bandıralı, 662 Rus turisti taşıyan yolcu gemisi, altıncı kez Amasra Limanı'na demir attı.

İstanbul'un ardından Amasra Limanı'na yanaşan 435 mürettebatı bulunan geminin yolcularını, Amasra Kaymakamı Kadir Perçi, Belediye Başkanı Recai Çakır ve beraberindekiler karşıladı.

İlçedeki tarihi ve turistik yerleri görmek için limandan ayrılan turistlerin bir kısmı ile gemi personeli, 14 Ekim'de meydana gelen patlamada hayatını kaybeden madencilerin anısına saygı duruşunda bulundukları ilçe meydanındaki Madenci Heykeline çelenk ve karanfil bıraktı.

Gemi müdürü Alper Değer, gazetecilere, acı olayı öğrendiklerinde denizde seyir halinde olduklarını söyledi.

Değer, 41 işçinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin, "Çok üzgünüz. Amasra'yı kendi evimiz gibi görüyoruz. Burada çok güzel duygular geliştirdik, onun için daha da üzgünüz. Kaybettiğimiz canlar için Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerine baş sağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağolsun." diye konuştu.

Gemi kaptanı Denis Pavluk da "Amasra bizim evimiz gibi. 41 kişinin vefatı nedeniyle hepimiz üzgünüz." dedi.

Rus turistler, patlamada hayatını kaybeden madencileri andı

- Rusya'dan kruvaziyer gemisiyle Amasra'ya gelen turistler ve gemi personeli, Madenci Heykeline çelenk ve karanfil bıraktı

Rus turistler, patlamada hayatını kaybeden madencileri andı

Rus turistler, patlamada hayatını kaybeden madencileri andı

Rus turistler, patlamada hayatını kaybeden madencileri andı

Rus turistler, patlamada hayatını kaybeden madencileri andı

Rus turistler, patlamada hayatını kaybeden madencileri andı

Rus turistler, patlamada hayatını kaybeden madencileri andı

Rus turistler, patlamada hayatını kaybeden madencileri andı

Rus turistler, patlamada hayatını kaybeden madencileri andı

Rus turistler, patlamada hayatını kaybeden madencileri andı

Rus turistler, patlamada hayatını kaybeden madencileri andı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
patlama gemi maden ocağı karanfil

Bartın Namaz Vakitleri 19 Ekim Çarşamba

İmsak
05:34
Sabah
07:00
Öğle
12:41
İkindi
15:41
Akşam
18:12
Yatsı
19:32
Bartın ECZANELER
Bartın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sessiz katil pusuda bekliyor: İlk darbeyi bacaklara vuruyor!

Sessiz katil pusuda bekliyor: İlk darbeyi bacaklara vuruyor!

Sosyal hayatınızı değiştirme vakti geldi

Sosyal hayatınızı değiştirme vakti geldi

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Hızlı hareket etmeye hazır olun!

Hızlı hareket etmeye hazır olun!

Yeni trend: 'Bal tuzağı'! ''Erkek arkadaşlarını test ediyorum''

Yeni trend: 'Bal tuzağı'! ''Erkek arkadaşlarını test ediyorum''

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.