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  4. Rusya'nın en seksi kadını seçilmişti! Irina Shayk baştan aşağı tülden elbisesiyle peş peşe poz verdi! Beğeni yağdı

Rusya'nın en seksi kadını seçilmişti! Irina Shayk baştan aşağı tülden elbisesiyle peş peşe poz verdi! Beğeni yağdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
13.09.2024 09:10
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Hem Rusya'nın, hem de dünyanın en gözde mankenleri arasında yer alan Irina Shayk, Rusya’nın en seksi 50 kadını arasında birinci seçilmişti. Bir dönem Victoria's Secret meleklerinden biri olarak da podyumda yürüyen Rus model şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Irina Shayk son olarak baştan aşağı tülden elbisesiyle verdiği pozlarla büyük beğeni topladı.

MYNET-Tam adı İrina Şeyklislamova olan Tatar asıllı Rus model Irina Shayk, erkek dergisi Maxim tarafından 'Rusya'nın en seksi kadını' olarak seçilmişti.

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CESUR TARZI DİKKAT ÇEKTİ

Podyumların aranan isimlerinden biri olan ünlü model şimdilerde sosyal medya paylaşımları ile dikkat çekiyor. Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan Irina Shayk iddialı ve cesur seçimleriyle çok konuşuluyor.
Ünlü model son olarak baştan aşağı siyah tülden elbisesi ile poz verdi. Beyaz yaka detaylı kıyafetiyle oldukça dikkat çeken ünlü model iddialı karelerini peş peşe paylaştı.
Irina Shayk son paylaşımıyla yine takipçilerinden tam not almayı başardı. Ünlü modele sosyal medyada; 'harika görünüyorsun', 'çok iyi', 'çok tatlı ve çok güzel' gibi yorumlar yapıldı.
Irina Shayk, 6 Ocak 1986 tarihinde Rusya'nın Yemanjelinsk kentinde dünyaya geldi. Eğitim hayatının ardından mankenliğe ve modelliğe merak sardı ve bunun üzerine çalıştı.
2004'te Chelyabinks'ten Moskova'ya yaptığı bir yolculuk sırasında keşfedildi.
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Irina Shayk
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