Rusya'nın en seksi kadını seçilmişti! Irina Shayk baştan aşağı tülden elbisesiyle peş peşe poz verdi! Beğeni yağdı

MYNET-Tam adı İrina Şeyklislamova olan Tatar asıllı Rus model Irina Shayk, erkek dergisi Maxim tarafından 'Rusya'nın en seksi kadını' olarak seçilmişti. Önceki İçerik Sonraki İçerik

CESUR TARZI DİKKAT ÇEKTİ

Podyumların aranan isimlerinden biri olan ünlü model şimdilerde sosyal medya paylaşımları ile dikkat çekiyor. Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan Irina Shayk iddialı ve cesur seçimleriyle çok konuşuluyor.

Ünlü model son olarak baştan aşağı siyah tülden elbisesi ile poz verdi. Beyaz yaka detaylı kıyafetiyle oldukça dikkat çeken ünlü model iddialı karelerini peş peşe paylaştı.

Irina Shayk son paylaşımıyla yine takipçilerinden tam not almayı başardı. Ünlü modele sosyal medyada; 'harika görünüyorsun', 'çok iyi', 'çok tatlı ve çok güzel' gibi yorumlar yapıldı.

Irina Shayk, 6 Ocak 1986 tarihinde Rusya'nın Yemanjelinsk kentinde dünyaya geldi. Eğitim hayatının ardından mankenliğe ve modelliğe merak sardı ve bunun üzerine çalıştı.