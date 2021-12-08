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Sadakatsiz’in Volkan’ı Caner Cindoruk'un kardeşi Elkızı’nın Ali Demir’i Müfit Can Cindoruk çıktı! Benzerlik şaşırttı

08.12.2021 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D’nin çok sevilen dizisi Sadakatsiz’de canlandırdığı Volkan karakteriyle gündemden düşmeyen Caner Cindoruk’un kardeşi de kendisi kadar ünlü çıktı. Elkızı dizisinde Ali Demir karakterini canlandıran Müfit Can Cindoruk’un abisi ile olan benzerliği görenleri şaşırttı.

Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Sadakatsiz’de iki sezondur baş rolde yer alan ünlü oyuncu Caner Cindoruk’un kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Münir Can Cindoruk da yeni sezonda, Fox TV’de yayınlanan Elkızı dizisinde izleyici karşısına çıkıyor.

Elkızı’nda ‘Ali Demir’ karakterine hayat veren Münir Can Cindoruk dizide Sevda Erginci ve İsmail Ege Şaşmaz ile birlikte rol alıyor.

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Birbirine benzeyen ikilinin kardeş olduğunu bilmeyen izleyici, Caner Cindoruk’un instagram paylaşımıyla şaşkınlık yaşadı. Caner Cindoruk instagram hesabından kardeşi Münir Can Cindoruk ile birlikte fotoğraflarını paylaştı.

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İki oyuncunun birlikte fotoğrafını gören Caner Cindoruk’un takipçilerinden bazıları ‘Elkızı’nı izlerken Caner Cindoruk’a benzettikleri Münir Can Cindoruk’un ünlü oyuncunun kardeşi olması karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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Anahtar Kelimeler:
Caner Cindoruk
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