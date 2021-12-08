Sadakatsiz’in Volkan’ı Caner Cindoruk'un kardeşi Elkızı’nın Ali Demir’i Müfit Can Cindoruk çıktı! Benzerlik şaşırttı

Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Sadakatsiz’de iki sezondur baş rolde yer alan ünlü oyuncu Caner Cindoruk’un kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Münir Can Cindoruk da yeni sezonda, Fox TV’de yayınlanan Elkızı dizisinde izleyici karşısına çıkıyor.

Elkızı’nda ‘Ali Demir’ karakterine hayat veren Münir Can Cindoruk dizide Sevda Erginci ve İsmail Ege Şaşmaz ile birlikte rol alıyor.

Birbirine benzeyen ikilinin kardeş olduğunu bilmeyen izleyici, Caner Cindoruk’un instagram paylaşımıyla şaşkınlık yaşadı. Caner Cindoruk instagram hesabından kardeşi Münir Can Cindoruk ile birlikte fotoğraflarını paylaştı.

İki oyuncunun birlikte fotoğrafını gören Caner Cindoruk’un takipçilerinden bazıları ‘Elkızı’nı izlerken Caner Cindoruk’a benzettikleri Münir Can Cindoruk’un ünlü oyuncunun kardeşi olması karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.