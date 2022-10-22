Sadece pasta şeflerinin bildiği en iyi kurabiyeleri pişirmenin sırları

Kurabiye için tarife uygun hamur oluşturulmalı, yuvarlanmalı ve ardından fırında pişirilmelidir. Bu süreçte, ya kurabiyelerinizin sonucunu değiştiren çok önemli hatalar yapılacak ya da mükemmel yapılmış kurabiyelerin tadını çıkaracaksınız.

Özellikle de yıllarca profesyonelce kurabiye yapma konusunda kendi sırlarını ve püf noktalarını geliştirmiş olan eğitimli pasta şefleri tarafından yapıldıkları zaman kurabiyelerin tadına doyum olmaz. Bazı pasta şefleri mükemmel kurabiyeler için kendi sıralarını paylaştı. Adım adım mükemmel kurabiyeler için püf noktaları: