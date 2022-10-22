Sadece pasta şeflerinin bildiği en iyi kurabiyeleri pişirmenin sırları

Kurabiye için tarife uygun hamur oluşturulmalı, yuvarlanmalı ve ardından fırında pişirilmelidir. Bu süreçte, ya kurabiyelerinizin sonucunu değiştiren çok önemli hatalar yapılacak ya da mükemmel yapılmış kurabiyelerin tadını çıkaracaksınız.
Özellikle de yıllarca profesyonelce kurabiye yapma konusunda kendi sırlarını ve püf noktalarını geliştirmiş olan eğitimli pasta şefleri tarafından yapıldıkları zaman kurabiyelerin tadına doyum olmaz. Bazı pasta şefleri mükemmel kurabiyeler için kendi sıralarını paylaştı. Adım adım mükemmel kurabiyeler için püf noktaları:
MÜKEMMEL KURABİYE YAPMANIN SIRLARI
Tereyağı ve şekeri diğer malzemelerle karıştırmadan önce krema haline gelene kadar karıştırın.
Belki tarifiniz sadece şeker ekleyin diyor, ancak şimdiye kadarki en lezzetli kurabiyeleri yapmanın sırlarından biri, kullandığınız şekerler söz konusu olduğunda karıştırmaktır. Hem toz şeker hem de esmer şeker kullanmak, kurabiyelerin hem gevrek hem de çiğneme mükemmel kombinasyonu olmasına yardımcı olacaktır.
En lezzetli kurabiyeler, fırından çıkarıldığında sıcak olanlardır, ancak tam olarak ısıtılmadan önce soğumaları gerekir. Bitmiş kurabiye hamurunu soğuması için buzdolabına koymak, kurabiyenin eşit şekilde pişmesine yardımcı olacaktır.
Başta un olmak üzere karbonat, kabartma tozu gibi tüm toz ürünleri mutlaka elekten geçirin.
Kurabiye yapımında kullanılan malzemelerin hepsi oda sıcaklığında olmalı.