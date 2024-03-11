Sahur - iftar arası 13 saat! Ramazanda nasıl beslenmeli? 'Orucu açarken suyun içine 1-2 kaşık atın' Bu yiyecekler tok tutuyor

Ramazan ayının ilk gününde bu akşam ilk oruç açılacak! Uzmanlar, ramazanın ilk gününde iftarda bünyeyi çok fazla zorlamama konusuna dikkat çekiyor. Peki, hem keyifli, hem lezzetli hem de sağlıklı bir şekilde nasıl iftar sofrası hazırlanır? Hem sağlıklı beslenmek hem de ramazan ayında kilo almamak için nasıl beslenmeli ve nelere dikkat edilmeli? İşte tüm detaylar...
HaberGlobal'de yer alan habere göre diyetisyen Gamze Çakaloğlu ramazanda beslenmeyle ilgili şu önerileri sıraladı:
"Öncelikli olarak bir bardak suyun içerisine 1-2 yemek kaşığı elma sirkesiyle birlikte orucumuzu açmak mide enzimlerimize destek olacağı için hazmımıza bu noktada yardımcı olacak.
Bir bardak suyumuzu içtikten sonra dediğim gibi elma sirkesiyle birlikte sonra da zeytinle birlikte iftarımızı açabiliriz.
Sonrasında yavaş yavaş ortalama 150 cc - 200 cc kadar bir çorbayla iftarımıza devam edebiliriz. 150 cc - 200 cc kadar bir çorba içmek, bir dilim ekmeğe denk geliyor. Yavaş bir şekilde onunla birlikte açtıktan sonra ana yemeğimize geçebiliriz.
Ana yemeğimizde et yemeğimiz olabilir, sebze yemeğimiz olabilir, kuru baklagil yemeğimiz olabilir, yine etli sebze yemeği ile etli kuru baklagil yemeğimiz olabilir. Yine az miktarda, çok yüksek miktarda olmayacak şekilde, ortalama 7-8 yemek kaşığı kadar sebze yemeğiyle birlikte devam edebiliriz.
Bununla birlikte yanında herhangi gibi bir yine ekmek ve tahıl grubu olarak bulgur, pilav, makarna gibi bir besin varsa şunu söylemek istiyorum; 3 yemek kaşığı kadar bulgur pilavı 1 dilim ekmeğe denk geliyor, yine 3 yemek kaşığı kadar makarna 1 dilim ekmeğe denk geliyor ve 2 yemek kaşığı kadar pirinç pilavı 1 dilim ekmeğe denk geliyor.