Sahur - iftar arası 13 saat! Ramazanda nasıl beslenmeli? 'Orucu açarken suyun içine 1-2 kaşık atın' Bu yiyecekler tok tutuyor

Ramazan ayının ilk gününde bu akşam ilk oruç açılacak! Uzmanlar, ramazanın ilk gününde iftarda bünyeyi çok fazla zorlamama konusuna dikkat çekiyor. Peki, hem keyifli, hem lezzetli hem de sağlıklı bir şekilde nasıl iftar sofrası hazırlanır? Hem sağlıklı beslenmek hem de ramazan ayında kilo almamak için nasıl beslenmeli ve nelere dikkat edilmeli? İşte tüm detaylar...

