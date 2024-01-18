Şaka kabusa döndü! Gaz çıkarttığı anda çakmağı ateşledi... Bir anda alevler tüm pantolonunu sardı

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Çin'in Jilin eyaletinde yaşayan Bin Touizi isimli bir adam ateşe kendi gazıyla destek vermek istedi. Yatağında uzandığı anlarda gaz çıkartmak için pozisyonunu hazırlayan Touizi, isminin gizli kalmasını isteyen bir arkadaşından çakmağı ateşlemesini istedi. Şaka bir anda kabusa dönerken adamın pantolonu alevlere teslim oldu.

