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    4. Şaka kabusa döndü! Gaz çıkarttığı anda çakmağı ateşledi... Bir anda alevler tüm pantolonunu sardı

    Şaka kabusa döndü! Gaz çıkarttığı anda çakmağı ateşledi... Bir anda alevler tüm pantolonunu sardı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    18.01.2024 15:47 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerek viral olmayı başardı. Söz konusu görüntülerde Çinli bir adamın gazını yakma girişimi, yanlışlıkla pantolonunu ateşe verdikten sonra kelimenin tam anlamıyla kabusa döndü. O anlar sosyal medyada viral oldu.

    Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Çin'in Jilin eyaletinde yaşayan Bin Touizi isimli bir adam ateşe kendi gazıyla destek vermek istedi. Yatağında uzandığı anlarda gaz çıkartmak için pozisyonunu hazırlayan Touizi, isminin gizli kalmasını isteyen bir arkadaşından çakmağı ateşlemesini istedi. Şaka bir anda kabusa dönerken adamın pantolonu alevlere teslim oldu.

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    Görüntüler pantolonunun bir anda alev almasıyla birlikte panik içinde yatakta yuvarlanan adamın yardım istemesiyle devam etti.

    Sosyal medyada paylaşılan kontrolden çıkan şakanın sonunda adam ve arkadaşı pantolonundaki ateşi söndürmeyi başardı.

    Science Illustrated'a göre piroteknik reaksiyon, osuruklardaki hidrojen, metan ve karbondioksitin ateşle etkileşime girerek bir alev oluşturmasıyla, ateşin üzerine benzin dökmek gibi bir etki yaratıyor.

    Uzmanlar, Touzi'nin durumunda olduğu gibi, bu gaza dayalı havai fişek gösterisinin, kasıtsız olarak kendini yakmaya neden olabileceği için yapılmaması yönünde uyarılarını iletti.

    Yayında, "Tüketilen lif miktarına bağlı olarak gazdaki hidrojen içeriği %8 ila %63 arasında değişebilir. Hidrojen, metan ve karbondioksit birlikte tipik bir osuruğun yaklaşık %75'ini oluşturur. Gazlar havadaki oksijenle karışınca büyük bir patlama yaratıyor" ifadelerine yer verildi.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya şaka gaz osuruk
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