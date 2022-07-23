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Sakarya'daki Maden Deresi ve Şelalesi hafta sonu ziyaretçilerle doldu

23.07.2022 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'daki Maden Deresi ve Şelalesi hafta sonu ziyaretçilerle doldu

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde hafta sonu tatilini fırsat bilenler, 3 yıl önce "Nitelikli Doğal Koruma Alanı" ilan edilen Maden Deresi ve Şelalesi ile mesire alanında yoğunluk oluşturdu..

Osmanlı döneminin son zamanlarında kurşun, boraks, çinko ve altın çıkarılan bölgenin, zaman içinde kullanım dışı kalmasıyla oluşturulan Kocaali'deki mesire alanına gelen çok sayıda ziyaretçi, piknik ve mangal yaparak keyifli vakit geçirdi.

Eski dar maden tünellerinden ve dere içinden geçerek yaklaşık 45 dakikalık yürüyüş gerçekleştiren bazı doğaseverler, Maden Deresi'ndeki şelaleye girerek serinleme fırsatı buldu.

Doğa içerisinde çeşitli spor aktiviteleri de yapan ziyaretçiler, bol bol fotoğraf çekildi.

Maden Deresi'nde işletmecilik yapan Mehmet Çalık, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden buraya gelen insanların mutlu olduğunu kaydetti.

Hafta sonu tatili için bölgeye gelen Serkan Babakıray da Maden Deresi'ne her gelişlerinde çok güzel vakit geçirdiklerini belirterek, "Patika yollardan ve suyun içinden 45 dakikanın sonunda bölgeye ulaştığınızda vermiş olduğunuz emeğe değiyor. Şelalenin üst kısmına çıkıldığında, oradaki güzel manzaralar, insanı huzura erdiriyor." diye konuştu.

Enes Ağa da Maden Deresi'nin her yaşa hitap ettiğini dile getirerek, "Her aile buraya gelip zaman geçirebilir. Burada her şey güzel; kamp yapılabilir, alabalık tutulabilir. Herkese burayı öneririm. Buraya üniversite arkadaşlarımı getirdim, çok beğendiler." dedi.

Sakarya'daki Maden Deresi ve Şelalesi hafta sonu ziyaretçilerle doldu

Sakarya'daki Maden Deresi ve Şelalesi hafta sonu ziyaretçilerle doldu

Sakarya'daki Maden Deresi ve Şelalesi hafta sonu ziyaretçilerle doldu

Sakarya'daki Maden Deresi ve Şelalesi hafta sonu ziyaretçilerle doldu

Sakarya'daki Maden Deresi ve Şelalesi hafta sonu ziyaretçilerle doldu

Sakarya'daki Maden Deresi ve Şelalesi hafta sonu ziyaretçilerle doldu

Sakarya'daki Maden Deresi ve Şelalesi hafta sonu ziyaretçilerle doldu

Sakarya'daki Maden Deresi ve Şelalesi hafta sonu ziyaretçilerle doldu

Sakarya'daki Maden Deresi ve Şelalesi hafta sonu ziyaretçilerle doldu

Sakarya'daki Maden Deresi ve Şelalesi hafta sonu ziyaretçilerle doldu

Sakarya'daki Maden Deresi ve Şelalesi hafta sonu ziyaretçilerle doldu

Sakarya'daki Maden Deresi ve Şelalesi hafta sonu ziyaretçilerle doldu

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Sakarya maden deresi ziyaretçi

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13:10
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