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  4. Sarhoş seks işçisi öpme bahanesiyle yaklaştığı turistin kulağını kopartıp yedi! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Sarhoş seks işçisi öpme bahanesiyle yaklaştığı turistin kulağını kopartıp yedi! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi

23.08.2022 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tayland’ın Pattaya şehrinde 25 yaşında seks işçisi olarak çalışan Kannika Kamton alkolün dozunu fazla kaçırınca herkesi şaşkına çeviren bir olaya imza attı. Arkadaşıyla birlikte arkası tamamen açık bir arabada seyahat eden 55 yaşındaki turistin yanına öpme bahanesiyle yaklaşan Kamton, adamın kulağını ısırarak koparttı. Olay yerinden koşarak uzaklaştığı sırada Kamton, adamın kulağını çiğneyerek yedi.

Tayland’ın Pattaya şehrinde ismi açıklanmayan 55 yaşındaki bir turist arkadaşıyla birlikte arkası tamamen açık bir arabada yolculuk yapıyordu. Seks işçilerinin ağırlıklı olduğu bölgede arabalarını durduran ve kadınlarla sohbet etmeye başlayan ikili hiç beklemedikleri bir hareketle karşılaştı. İsmi Kannika Kamton olarak açıklanan seks işçisi 55 yaşındaki turisti öpme bahanesiyle kulağına yaklaştı ve bir anda adamı ısırdı.

KANLAR İÇİNDE KALDI

Seks işçisinin kulağını koparttığı adam büyük bir acı içinde bağırmaya başladı. Kanlar içinde kalan adamın arkadaşları hemen polise haber verdi. Polis kısa süre sonra olay yerinde geldi. Kulağının bir kısmı kopan adam hastaneye kaldırıldı. Seks işçisi ise tutuklanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri olaya ilişkin soruşturma başlattıklarını söyledi. Saldırının nedeni belirsizliğini korurken 55 yaşındaki turist kadının cezalandırılmasını istediğini söyledi.
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Anahtar Kelimeler:
Tayland seks işçisi
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