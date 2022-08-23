Sarhoş seks işçisi öpme bahanesiyle yaklaştığı turistin kulağını kopartıp yedi! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Tayland’ın Pattaya şehrinde ismi açıklanmayan 55 yaşındaki bir turist arkadaşıyla birlikte arkası tamamen açık bir arabada yolculuk yapıyordu. Seks işçilerinin ağırlıklı olduğu bölgede arabalarını durduran ve kadınlarla sohbet etmeye başlayan ikili hiç beklemedikleri bir hareketle karşılaştı. İsmi Kannika Kamton olarak açıklanan seks işçisi 55 yaşındaki turisti öpme bahanesiyle kulağına yaklaştı ve bir anda adamı ısırdı.