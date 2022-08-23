Sarhoş seks işçisi öpme bahanesiyle yaklaştığı turistin kulağını kopartıp yedi! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Tayland’ın Pattaya şehrinde ismi açıklanmayan 55 yaşındaki bir turist arkadaşıyla birlikte arkası tamamen açık bir arabada yolculuk yapıyordu. Seks işçilerinin ağırlıklı olduğu bölgede arabalarını durduran ve kadınlarla sohbet etmeye başlayan ikili hiç beklemedikleri bir hareketle karşılaştı. İsmi Kannika Kamton olarak açıklanan seks işçisi 55 yaşındaki turisti öpme bahanesiyle kulağına yaklaştı ve bir anda adamı ısırdı.
KANLAR İÇİNDE KALDI
Seks işçisinin kulağını koparttığı adam büyük bir acı içinde bağırmaya başladı. Kanlar içinde kalan adamın arkadaşları hemen polise haber verdi. Polis kısa süre sonra olay yerinde geldi. Kulağının bir kısmı kopan adam hastaneye kaldırıldı. Seks işçisi ise tutuklanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri olaya ilişkin soruşturma başlattıklarını söyledi. Saldırının nedeni belirsizliğini korurken 55 yaşındaki turist kadının cezalandırılmasını istediğini söyledi.
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