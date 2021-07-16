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Şarkıcı Gülden kimdir, nereli? Eski eşi tarafından tehdit edilmişti! Şarkıcı Gülden kaç yaşında?

16.07.2021 01:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Gülden, geçtiğimiz günlerde yeni çalışmasını yayınlandı. Gülden'in eski eşi Ercan Mutlu'nun sanatçının YouTube'da yer alan videosuna tehdit içerikli yorumlar yapmasının sonrasında Gülden'in hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki şarkıcı Gülden kimdir, nereli? Şarkıcı Gülden kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

Şarkıcı Gülden'in eski eşi Ercan Mutlu'dan Gülden'in müzik videosuna tehdit içerikli yorumlar geldi. Ünlü sanatçının müzik klibinin yorumlarında hakaretler savuran Mutlu'nun yorumları sonrası, Gülden'in hayatı ve kariyeri merak edilmeye başlandı. Peki şarkıcı Gülden kimdir, nereli?

Şarkıcı Gülden kimdir?

Sanatçı Gülden, geçtiğimiz günlerde 'Yandan Yandan' isimli tekli çalışmasını piyasaya sundu ve yeni müzik klibini de yayınladı.
Gülden'in eski eşi Ercan Mutlu'nun sanatçının YouTube'daki yeni klibine yaptığı yorum sonrası Gülden'in hayatı ve kariyeri de merak konusu oldu. Ünlü şarkıcının eski eşi, Gülden'in video klibine yorumlar yazarak YouTube üzerinden tehditte bulundu. Mutlu tehdit içerikli yorumunda, "Dünya düz mü yuvarlak mı? Görüşürüz Gülden! Daha fazlası dünya kaç bucakmış ben sana gösteririm. Ablama çocuğumu bir daha asla göremeyecek demişsin! Sana dünya kaç bucakmış, öğretmeyen Ercan'ın…" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Gülden nereli ve kaç yaşında?

Şarkıcı Gülden nereli ve kaç yaşında?
37 yaşında olan ve 2 Ocak 1984 doğumlu olan Gülden, Tekirdağ'da dünyaya gelmiştir. Türk pop müziği sanatçısı olan Gülden, "Unutamam Dedin" şarkısıyla tanınmıştır. Bugüne dek 2 tanesi single olmak üzere toplamda 3 albüm çıkarmıştır.
Şarkı sözü yazmaya ortaokulda başlayan sanatçı, 2001 yılında Ege Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’nda başlamış olduğu üniversite eğitiminde Temel Bilimler bölümünden 2005 yılında mezun olmuştur.
Okuduğu zaman üniversite yıllarında İzmir'de çeşitli yerlerde sahne almış, aralarında TRT sanatçılarının da bulunduğu konserlerde keman çalmıştır. 2 sene Ege Ordu Komutanlığı'nın sanatçılığını üstlenen sanatçı 2008-2012 arası restoran sahibi eşi ile Londra'da yaşamıştır. Gülden'in Melisa isminde kızı bulunmaktadır.
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