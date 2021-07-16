Şarkıcı Gülden kimdir, nereli? Eski eşi tarafından tehdit edilmişti! Şarkıcı Gülden kaç yaşında?

Gülden'in eski eşi Ercan Mutlu'nun sanatçının YouTube'daki yeni klibine yaptığı yorum sonrası Gülden'in hayatı ve kariyeri de merak konusu oldu. Ünlü şarkıcının eski eşi, Gülden'in video klibine yorumlar yazarak YouTube üzerinden tehditte bulundu. Mutlu tehdit içerikli yorumunda, "Dünya düz mü yuvarlak mı? Görüşürüz Gülden! Daha fazlası dünya kaç bucakmış ben sana gösteririm. Ablama çocuğumu bir daha asla göremeyecek demişsin! Sana dünya kaç bucakmış, öğretmeyen Ercan'ın…" ifadelerini kullandı.