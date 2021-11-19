MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şarkıcı Pamela’nın son hali şaşırttı! Yıllara meydan okuyor

Şarkıcı Pamela’nın son hali şaşırttı! Yıllara meydan okuyor

19.11.2021 20:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2000’li yılların başına damga vuran şarkıcı Pamela Spence önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. 48 yaşındaki şarkıcının fit görüntüsü görenleri şaşırtırken, "Hiç yaşlanmıyor" ve "Resmen yıllara meydan okuyor" yorumunu yaptı.

Ayrılamayız Biz şarkısıyla hafızalara kazınan Pamela Spence, uzun bir aradan sonra ilk kez objektiflere yakalandı.

Yakın bir arkadaşıyla akşam saatlerinde alışveriş merkezine gelen Pamela Spence, spor giyimi ve yıllara meydan okuyan fiziği ile dikkatleri üzerinde topladı.

pamelaspence

Snob Magazin haberine göre; Uzun süre yeni sezon ürünleri inceleyen ve alışverişin keyfini çıkaran başarılı sanatçı, gazetecilerin fotoğraf isteğini kırmayarak objektiflere poz verdikten sonra "Kolay gelsin" demekle yetindi.

48 yaşındaki sanatçının son halini görenler, "Hiç yaşlanmıyor" ve "Resmen yıllara meydan okuyor" yorumunu yaptı.

Ünlü isimlerin zaman içindeki değişimi şaşırtıyor

Linet

Linet

Hazal Senel

Hazal Senel

Ahu Tuğba

Ahu Tuğba

Mustafa Ceceli

Mustafa Ceceli

Duygu Özaslan

Duygu Özaslan
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erzurum'da 5.1 büyüklüğünde deprem

Erzurum'da 5.1 büyüklüğünde deprem

Marketlerde kota dönemi başladı!

Marketlerde kota dönemi başladı!

10 gündür aranıyordu! Küçük Müslüme'den acı haber geldi

10 gündür aranıyordu! Küçük Müslüme'den acı haber geldi

Benzin, oto gaz ve motorininin fiyatı arttı

Benzin, oto gaz ve motorininin fiyatı arttı

DİSK asgari ücret talebini açıkladı

DİSK asgari ücret talebini açıkladı

Yeni Akit yazarının sorusu Karamollaoğlu'nu kızdırdı

Yeni Akit yazarının sorusu Karamollaoğlu'nu kızdırdı

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Hayranının yüzüne işemişti! Açıklama geldi

Hayranının yüzüne işemişti! Açıklama geldi

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Müge Anlı'da kan donduran olay! Cinsel organının fotoğraflarını...

Müge Anlı'da kan donduran olay! Cinsel organının fotoğraflarını...

Bunu daha önce de yaptı! Rüzgar esince her şeyi meydana çıktı

Bunu daha önce de yaptı! Rüzgar esince her şeyi meydana çıktı

Beren Saat'in büyük aşkıydı! Eşini gören şaşıp kaldı!

Beren Saat'in büyük aşkıydı! Eşini gören şaşıp kaldı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.