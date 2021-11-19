Şarkıcı Pamela’nın son hali şaşırttı! Yıllara meydan okuyor

Ayrılamayız Biz şarkısıyla hafızalara kazınan Pamela Spence, uzun bir aradan sonra ilk kez objektiflere yakalandı.

Yakın bir arkadaşıyla akşam saatlerinde alışveriş merkezine gelen Pamela Spence, spor giyimi ve yıllara meydan okuyan fiziği ile dikkatleri üzerinde topladı.

Snob Magazin haberine göre; Uzun süre yeni sezon ürünleri inceleyen ve alışverişin keyfini çıkaran başarılı sanatçı, gazetecilerin fotoğraf isteğini kırmayarak objektiflere poz verdikten sonra "Kolay gelsin" demekle yetindi.

48 yaşındaki sanatçının son halini görenler, "Hiç yaşlanmıyor" ve "Resmen yıllara meydan okuyor" yorumunu yaptı.