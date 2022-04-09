Şaşkına çeviren hareketler! İngilizler eğlencenin dozunu kaçırınca ortaya ilginç görüntüler çıktı

Liverpool’da düzenlenen Aintree Grand National Festival, koronavirüs tedbirleri kapsamında etkinliğin ilk günü daha az kişiyle gerçekleştirildi. İkinci gün ise binlerce kişinin katılımıyla eğlenceli görüntüler oluşturdu.

At yarışı etkinliği olarak tasarlanan festivale dünya genelinden yaklaşık 150 bin kişinin katılması bekleniyor.

Liverpool at yarışı etkinliğinin ikinci gününde katılımcılar, mini elbiseleriyle birbirilerinin üzerine çıkararak dans ederek eğlendi.

İçkinin etkisiyle kendisini yere atanların yanında katılımcılar akşam saatlerine kadar partilerine devam etti.