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Şaşkına çeviren hareketler! İngilizler eğlencenin dozunu kaçırınca ortaya ilginç görüntüler çıktı

09.04.2022 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Liverpool'daki üç günlük Aintree Grand National Festival ilginç görüntülere sahne oldu. At yarışı etkinliğinin ikinci gününde kutlama yapmak isteyen İngilizler içkinin dozunu fazla kaçırınca ortaya şaşkına çeviren görüntüler çıktı.

Liverpool’da düzenlenen Aintree Grand National Festival, koronavirüs tedbirleri kapsamında etkinliğin ilk günü daha az kişiyle gerçekleştirildi. İkinci gün ise binlerce kişinin katılımıyla eğlenceli görüntüler oluşturdu.

İLGİNÇ ANLAR YAŞANDI

At yarışı etkinliği olarak tasarlanan festivale dünya genelinden yaklaşık 150 bin kişinin katılması bekleniyor.
Liverpool at yarışı etkinliğinin ikinci gününde katılımcılar, mini elbiseleriyle birbirilerinin üzerine çıkararak dans ederek eğlendi.
Stillerin yarıştığı etkinlikte yarışmacıları içkilerini yudumlarken omuzlara çıkan İngilizler eğlenceli anlar yaşadı.
İçkinin etkisiyle kendisini yere atanların yanında katılımcılar akşam saatlerine kadar partilerine devam etti.
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Anahtar Kelimeler:
İngiltere
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