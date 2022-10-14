Savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınmışlardı! Rus ve Ukraynalılar aynı sınıfta Türkçe öğreniyor

Konyaaltı ilçesinde yabancı uyruklu vatandaşların artması sonrası harekete geçen İl Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezleri yabancı vatandaşlara yönelik Türkçe kurslarına ağırlık verdi. Savaş nedeniyle Antalya'ya gelen Rus ve Ukraynalılar sınıflarda boş sıra bırakmadı.

RUS VE UKRAYNALILAR AYNI SIRADA TÜRKÇE ÖĞRENİYOR



Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından Bedriye Bileydi İlkokulu içerisinde 2 sınıfta Türkçe kursu açıldı.

Kursa başvuran yabancı uyruklu vatandaşlar haftanın 5 günü A1 ve B seviyesinde Türkçe öğreniyor. Kurslara en çok ilgi gösterenler ise Rus ve Ukraynalı vatandaşlar oldu.

Kursların düzenlendiği sınıflarda nerede ise boş sıra kalmaması dikkat çekti.

''TÜRKÇE KURSLARINA ÇOK İSTEK VAR'' Verilen eğitimler hakkında bilgi veren Konyaaltı Halk Eğitim Müdürü Nuray Uluçay, “Konyaaltı ilçesinde çok sayıda yabancı vatandaşımız var. Özellikle Türkçe kursuna çok istek var. İsteyerek geliyorlar, zorunluluk yok. Bu yıl yabancı vatandaşlarımıza yönelik olarak 70 kurs açtık, 3 bin öğrencimize Türkçe öğrenme kursu verdik. Ağırlıklı olarak Rusya ve sonra Ukrayna vatandaşları geliyor” sözlerine yer verdi.