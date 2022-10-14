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  4. Savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınmışlardı! Rus ve Ukraynalılar aynı sınıfta Türkçe öğreniyor

Savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınmışlardı! Rus ve Ukraynalılar aynı sınıfta Türkçe öğreniyor

14.10.2022 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki ülke arasındaki devam eden savaştan kaçan Ruslar ve Ukraynalılar, Türkçe öğrenmek için kursları doldurdu. Antalya'da Halk Eğitim Merkezi'nin açtığı kursta ders gören iki ülke vatandaşları aynı sıraları doldurdu. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Ilgın Simge Atıcı, "Çok talep alıyoruz. Çok istekliler, severek öğreniyorlar." dedi.

Konyaaltı ilçesinde yabancı uyruklu vatandaşların artması sonrası harekete geçen İl Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezleri yabancı vatandaşlara yönelik Türkçe kurslarına ağırlık verdi. Savaş nedeniyle Antalya'ya gelen Rus ve Ukraynalılar sınıflarda boş sıra bırakmadı.

RUS VE UKRAYNALILAR AYNI SIRADA TÜRKÇE ÖĞRENİYOR


Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından Bedriye Bileydi İlkokulu içerisinde 2 sınıfta Türkçe kursu açıldı.
Kursa başvuran yabancı uyruklu vatandaşlar haftanın 5 günü A1 ve B seviyesinde Türkçe öğreniyor. Kurslara en çok ilgi gösterenler ise Rus ve Ukraynalı vatandaşlar oldu.
Kursların düzenlendiği sınıflarda nerede ise boş sıra kalmaması dikkat çekti.

''TÜRKÇE KURSLARINA ÇOK İSTEK VAR''

''TÜRKÇE KURSLARINA ÇOK İSTEK VAR''
Verilen eğitimler hakkında bilgi veren Konyaaltı Halk Eğitim Müdürü Nuray Uluçay, “Konyaaltı ilçesinde çok sayıda yabancı vatandaşımız var. Özellikle Türkçe kursuna çok istek var. İsteyerek geliyorlar, zorunluluk yok. Bu yıl yabancı vatandaşlarımıza yönelik olarak 70 kurs açtık, 3 bin öğrencimize Türkçe öğrenme kursu verdik. Ağırlıklı olarak Rusya ve sonra Ukrayna vatandaşları geliyor” sözlerine yer verdi.

''ÇOK TALEP ALIYORUZ''

''ÇOK TALEP ALIYORUZ''
Yabancı uyruklu vatandaşlara Türkçe dersi veren Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Ilgın Simge Atıcı, “Sınıflarımızda sayı değişiyor. A1, A2 be B1 kurslarımız var. Bu sınıfta şu anda 28 kişi var. Bazen geri dönenler olduğu için sayı değişiyor. Çok talep alıyoruz. Çok istekliler, severek öğreniyorlar. Burada öğrendikleri Türkçe ile günlük hayatlarını kolaylaştırıyorlar. Haberleri izleyip, Türk dizilerini takip ediyorlar. Ara ara kitap okumaya başladılar” dedi.
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Anahtar Kelimeler:
antalya Rusya Ukrayna türkçe
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