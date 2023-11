Seçil Erzan'ın telefonundaki enteresan yazışmalar ortaya çıktı! 'Şifacı'dan yardım istemiş: Allah'ın yardımları yanında olacaktır

Erzan'ın yine şubat ayında gönderdiği bir mesajda kendisini iyi hissetmediğini, çözmeye çalıştığı sorununa ilişkin 3 yerden olumsuz cevap aldığını ifade etmesi üzerine bu kişinin, "Alanındaki tüm negatif enerjilere çalıştım. Gayrimenkullerinin üzerindekilere dahil olmak üzere. Malına mülküne sahip çık. İnsanlara taahhütler verme gerçekten. İnşallah Allah'ın yardımcıları yanında olacaklar. Yanımdaki kişiler hasta teyze için bilgi veriyorlar bana, şu an mesajlaşamayacağım, geleceğimiz adrese yaklaştık."şeklindeki ifadeleri dava dosyasında yer alıyor. Sanık Seçil Erzan'ın 28 Şubat'taki bir mesajında da "Abla Candaş her şeyi öğrendi. Bana çok üzüldü fakat yanımda duramıyor. Çok korkuyor." yazdığı görülüyor.

İDDİANAMEDE DİKKAT ÇEKEN AYRINTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede ayrıca müşteki olarak yer alan İbrahim Çağlar'ın sekreteri S.O'nun beyanlarındaki ayrıntılar dikkati çekti. Tanık S.O, 13 Mart'ta patronu İbrahim Çağlar'ın kendisini arayarak o dönem avukatı olan Candaş Gürol'un kendisine çanta getireceğini, bu çantayı sanık Erzan'a teslim etmesini söylediğini aktardı. Bu görüşmenin ardından Gürol'un gri tonlarında bir çantayı çalıştığı ofise gelerek teslim ettiğini anlatan tanık S.O, Gürol'un ofisten ayrılmasının ardından parayı teslim alması için Erzan'ı aradığını ifade etti. Tanık S.O, belirtilen konuma gittiğinde Seçil Erzan'ın yanına geldiğini belirterek, Erzan'ın geldiği araçta bulunan bir kadının da otomobilden hiç inmediğini kaydetti. Söz konusu kadınla ilgili eşkal bilgileri veren tanık S.O, sanığın arabadaki kişiyi kendisine yardım etmesi için getirdiğini belirttiğini aktardı.