Seçil Erzan'ın telefonundaki enteresan yazışmalar ortaya çıktı! 'Şifacı'dan yardım istemiş: Allah'ın yardımları yanında olacaktır

Son haftaların en çok konuşulan ismi Seçil Erzan ile ilgili bir detaya daha ulaşıldı. Başta futbolcular olmak üzere iş insanları ve yüksek gelirli insanlara kısa sürede para kazandırma vaadinde bulunan Erzan'ın topladığı bütün paralar buhar oldu. Arda Turan, Emre Belözoğlu, Muslera gibi kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerle çalışan Erzan'ın bir 'şifacı'yla konuşmaları da dosyaya girdi. Erzan'ın yardım istemesi üzerine 'Şifacı'nın verdiği talimatlar ise dikkat çekti. İşte ayrıntılar....



MESAJLAŞMALARI ORTAYA ÇIKTI "Yüksek karlı gizli fon" vaadiyle yaşanan dolandırıcılık davasında sanık Seçil Erzan'ın telefon kayıtlarında yardım istediği "Nursel Abla" isimli kişinin, "Hemen alana şifa indireyim. Rahat ol. Bu işi kolaylıkla çözebilmem için kim ya da kimler bana toplam kolaylıkla katkı sağlar?' de lütfen. Gerisi bende." şeklindeki yazışmaları dosyaya girdi. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan dava dosyasında sanıklardan Seçil Erzan'ın telefonunda "Nursel abla" ismiyle kayıtlı kişi ile mesajlaşma içerikleri yer alıyor.

"HEMEN ALANA ŞİFA İNDİREYİM" Söz konusu mesajlarda sanık Erzan'ın "Nursel abla" isimli kişiye 20 Eylül 2022'de çözmesi gereken önemli işinin olduğunu söyleyerek, aynı gün öğle saatlerinde bir görüşme gerçekleştireceğini ve her şeyin ona bağlı olduğunu yazdığı görülüyor. Bu kişinin ise Erzan'a, "Toplantı nerede olacak? Birazdan seansa gireceğim, hemen alana şifa indireyim. Rahat ol. 'Bu işi kolaylıkla çözebilmem için neler mümkün? Bu işi kolaylıkla çözebilmem için kim ya da kimler bana toplam kolaylıkla katkı sağlar?' de lütfen. Gerisi bende." şeklinde verdiği yanıt dava dosyasında yer alıyor. Erzan'ın da bu mesaja toplantının bankanın Levent şubesinde olacağı yanıtını verdiği ifade ediliyor.

"KÖKTEN BİR ÇÖZÜM ŞART" Sanık Seçil Erzan'ın "Nursel Abla" olarak kayıtlı bu kişiye 24 Ocak'ta yazdığı mesajda, gönderdiği ses kayıtlarını sabaha kadar dinleyip uyuduğunu anlatarak, "2 gün erteleyebildim sorunu ama kökten bir çözüm şart. Yarın öbür gün nasıl olacak bilmiyorum." dediği görülüyor. "Nursel Abla" isimli kişinin de sanığın "Kolayca çözülecek lütfen onları hep yap dinle" şeklindeki mesajına, "İyi ki ama iyi ki varsın. Candaş yanımda biraz unutmaya çalışıyorum yoksa aklımı oynatacağım." yanıtını verdiği aktarılıyor.

"ALLAH'IN YARDIMLARI YANINDA OLACAKTIR" Erzan'ın yine şubat ayında gönderdiği bir mesajda kendisini iyi hissetmediğini, çözmeye çalıştığı sorununa ilişkin 3 yerden olumsuz cevap aldığını ifade etmesi üzerine bu kişinin, "Alanındaki tüm negatif enerjilere çalıştım. Gayrimenkullerinin üzerindekilere dahil olmak üzere. Malına mülküne sahip çık. İnsanlara taahhütler verme gerçekten. İnşallah Allah'ın yardımcıları yanında olacaklar. Yanımdaki kişiler hasta teyze için bilgi veriyorlar bana, şu an mesajlaşamayacağım, geleceğimiz adrese yaklaştık."şeklindeki ifadeleri dava dosyasında yer alıyor. Sanık Seçil Erzan'ın 28 Şubat'taki bir mesajında da "Abla Candaş her şeyi öğrendi. Bana çok üzüldü fakat yanımda duramıyor. Çok korkuyor." yazdığı görülüyor.