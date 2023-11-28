MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Seçil Erzan'ın telefonundaki enteresan yazışmalar ortaya çıktı! 'Şifacı'dan yardım istemiş: Allah'ın yardımları yanında olacaktır

Seçil Erzan'ın telefonundaki enteresan yazışmalar ortaya çıktı! 'Şifacı'dan yardım istemiş: Allah'ın yardımları yanında olacaktır

28.11.2023 16:36 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin konuştuğu ve dudak uçuklatan paraların buhar olduğu 'fon dolandırıcılığının' kilit ismi banka müdürü Seçil Erzan'ın telefonundaki yazışmalar ortaya çıktı. Erzan'ın 'şifacı' olarak adlandırılan 'Nursel abla' adlı kişiden yardım istediği konuşmalar iddianame dosyasına girdi. Şifacı'nın, "İnsanlara taahhüt verme" demesi ise dikkat çekti.

Son haftaların en çok konuşulan ismi Seçil Erzan ile ilgili bir detaya daha ulaşıldı. Başta futbolcular olmak üzere iş insanları ve yüksek gelirli insanlara kısa sürede para kazandırma vaadinde bulunan Erzan'ın topladığı bütün paralar buhar oldu. Arda Turan, Emre Belözoğlu, Muslera gibi kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerle çalışan Erzan'ın bir 'şifacı'yla konuşmaları da dosyaya girdi. Erzan'ın yardım istemesi üzerine 'Şifacı'nın verdiği talimatlar ise dikkat çekti. İşte ayrıntılar....


Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…

MESAJLAŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

MESAJLAŞMALARI ORTAYA ÇIKTI
"Yüksek karlı gizli fon" vaadiyle yaşanan dolandırıcılık davasında sanık Seçil Erzan'ın telefon kayıtlarında yardım istediği "Nursel Abla" isimli kişinin, "Hemen alana şifa indireyim. Rahat ol. Bu işi kolaylıkla çözebilmem için kim ya da kimler bana toplam kolaylıkla katkı sağlar?' de lütfen. Gerisi bende." şeklindeki yazışmaları dosyaya girdi. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan dava dosyasında sanıklardan Seçil Erzan'ın telefonunda "Nursel abla" ismiyle kayıtlı kişi ile mesajlaşma içerikleri yer alıyor.

"HEMEN ALANA ŞİFA İNDİREYİM"

"HEMEN ALANA ŞİFA İNDİREYİM"
Söz konusu mesajlarda sanık Erzan'ın "Nursel abla" isimli kişiye 20 Eylül 2022'de çözmesi gereken önemli işinin olduğunu söyleyerek, aynı gün öğle saatlerinde bir görüşme gerçekleştireceğini ve her şeyin ona bağlı olduğunu yazdığı görülüyor. Bu kişinin ise Erzan'a, "Toplantı nerede olacak? Birazdan seansa gireceğim, hemen alana şifa indireyim. Rahat ol. 'Bu işi kolaylıkla çözebilmem için neler mümkün? Bu işi kolaylıkla çözebilmem için kim ya da kimler bana toplam kolaylıkla katkı sağlar?' de lütfen. Gerisi bende." şeklinde verdiği yanıt dava dosyasında yer alıyor. Erzan'ın da bu mesaja toplantının bankanın Levent şubesinde olacağı yanıtını verdiği ifade ediliyor.

"KÖKTEN BİR ÇÖZÜM ŞART"

"KÖKTEN BİR ÇÖZÜM ŞART"
Sanık Seçil Erzan'ın "Nursel Abla" olarak kayıtlı bu kişiye 24 Ocak'ta yazdığı mesajda, gönderdiği ses kayıtlarını sabaha kadar dinleyip uyuduğunu anlatarak, "2 gün erteleyebildim sorunu ama kökten bir çözüm şart. Yarın öbür gün nasıl olacak bilmiyorum." dediği görülüyor. "Nursel Abla" isimli kişinin de sanığın "Kolayca çözülecek lütfen onları hep yap dinle" şeklindeki mesajına, "İyi ki ama iyi ki varsın. Candaş yanımda biraz unutmaya çalışıyorum yoksa aklımı oynatacağım." yanıtını verdiği aktarılıyor.

"ALLAH'IN YARDIMLARI YANINDA OLACAKTIR"

"ALLAH'IN YARDIMLARI YANINDA OLACAKTIR"
Erzan'ın yine şubat ayında gönderdiği bir mesajda kendisini iyi hissetmediğini, çözmeye çalıştığı sorununa ilişkin 3 yerden olumsuz cevap aldığını ifade etmesi üzerine bu kişinin, "Alanındaki tüm negatif enerjilere çalıştım. Gayrimenkullerinin üzerindekilere dahil olmak üzere. Malına mülküne sahip çık. İnsanlara taahhütler verme gerçekten. İnşallah Allah'ın yardımcıları yanında olacaklar. Yanımdaki kişiler hasta teyze için bilgi veriyorlar bana, şu an mesajlaşamayacağım, geleceğimiz adrese yaklaştık."şeklindeki ifadeleri dava dosyasında yer alıyor. Sanık Seçil Erzan'ın 28 Şubat'taki bir mesajında da "Abla Candaş her şeyi öğrendi. Bana çok üzüldü fakat yanımda duramıyor. Çok korkuyor." yazdığı görülüyor.

İDDİANAMEDE DİKKAT ÇEKEN AYRINTI

İDDİANAMEDE DİKKAT ÇEKEN AYRINTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede ayrıca müşteki olarak yer alan İbrahim Çağlar'ın sekreteri S.O'nun beyanlarındaki ayrıntılar dikkati çekti. Tanık S.O, 13 Mart'ta patronu İbrahim Çağlar'ın kendisini arayarak o dönem avukatı olan Candaş Gürol'un kendisine çanta getireceğini, bu çantayı sanık Erzan'a teslim etmesini söylediğini aktardı. Bu görüşmenin ardından Gürol'un gri tonlarında bir çantayı çalıştığı ofise gelerek teslim ettiğini anlatan tanık S.O, Gürol'un ofisten ayrılmasının ardından parayı teslim alması için Erzan'ı aradığını ifade etti. Tanık S.O, belirtilen konuma gittiğinde Seçil Erzan'ın yanına geldiğini belirterek, Erzan'ın geldiği araçta bulunan bir kadının da otomobilden hiç inmediğini kaydetti. Söz konusu kadınla ilgili eşkal bilgileri veren tanık S.O, sanığın arabadaki kişiyi kendisine yardım etmesi için getirdiğini belirttiğini aktardı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Arda Turan Emre Belözoğlu şifa nursel ele istedi
En Çok Okunan Haberler
7500 TL üzerinde aylık alanlar için emekli maaşı tablosu ortaya çıktı

7500 TL üzerinde aylık alanlar için emekli maaşı tablosu ortaya çıktı

Sıra Dilan Polat'ın 'şampiyonlar ligi'nde: Hepsinin başını yaktı!

Sıra Dilan Polat'ın 'şampiyonlar ligi'nde: Hepsinin başını yaktı!

Futboldaki 'fon' skandalıyla ilgili DenizBank'tan açıklama!

Futboldaki 'fon' skandalıyla ilgili DenizBank'tan açıklama!

Baba Vanga'nın en korkunç kehanetlerinden biri! 43 yıl kaldı: Savaş ve kuşatma...

Baba Vanga'nın en korkunç kehanetlerinden biri! 43 yıl kaldı: Savaş ve kuşatma...

Melih Gökçek'e kötü haber! Mansur Yavaş davayı kazandı, tahliye edilecek

Melih Gökçek'e kötü haber! Mansur Yavaş davayı kazandı, tahliye edilecek

Fazla verilen o paralar memurdan geri alınacak!

Fazla verilen o paralar memurdan geri alınacak!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Flört gurusu anlattı! "Rızasız prezervatifi çıkartmak suç"

Flört gurusu anlattı! "Rızasız prezervatifi çıkartmak suç"

Bileğinizdeki teknoloji! Apple Watch Series 7 indirime girdi

Bileğinizdeki teknoloji! Apple Watch Series 7 indirime girdi

Köpek dışkısı dolu kovayı yolcuya döktü

Köpek dışkısı dolu kovayı yolcuya döktü

Milyonerle evli! Olay itiraf: Hayat çok zor

Milyonerle evli! Olay itiraf: Hayat çok zor

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.