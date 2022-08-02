Seda Sayan'ın estetik doktoruna gitmişti! Serap Paköz'ü kimse tanıyamıyor

Ekranların sevilen isimleri arasında yer alan ünlü sunucu Serap Paköz de Seda Sayan'ın tavsiyesiyle bir dizi estetik operasyon geçirmişti.

Kısa bir süre önce operasyondan çıktığını belirten Serap Paköz, Seda Sayan'ın kendisi için araya girdiğini ve doktoruna telefon ettiğini söyledi.

Ameliyattan sonra fotoğrafını paylaşan Serap Paköz, sosyal medyada tepkilerin merkezi olmuştu.

Estetik izleri iyileşen Serap Paköz, son görüntüsüyle sosyal medyadan bol bol paylaşım yapıyor.



Değişimi ile dikkat çeken ünlü televizyoncuyu görenler tanımakta güçlük çekti.

Takipçilerini ikiye bölen Serap Paköz'e gelen, 'Gittikçe çocuklaşıyor' yorumu ise dikkat çekti.