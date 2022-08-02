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  4. Seda Sayan'ın estetik doktoruna gitmişti! Serap Paköz'ü kimse tanıyamıyor

Seda Sayan'ın estetik doktoruna gitmişti! Serap Paköz'ü kimse tanıyamıyor

02.08.2022 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz sene Seda Sayan'ın doktoruna giderek, 'Fransız Askısı' yöntemiyle yüzünü gerdiren sunucu Serap Paköz, değişimiyle dikkatleri üzerine çekti. Estetik operasyonlar sonrası sosyal medyada son görüntüsünü paylaşan Paköz'e ' Gittikçe çocuklaşıyor' yorumları yapıldı.

Ekranların sevilen isimleri arasında yer alan ünlü sunucu Serap Paköz de Seda Sayan'ın tavsiyesiyle bir dizi estetik operasyon geçirmişti.

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Kısa bir süre önce operasyondan çıktığını belirten Serap Paköz, Seda Sayan'ın kendisi için araya girdiğini ve doktoruna telefon ettiğini söyledi.

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Ameliyattan sonra fotoğrafını paylaşan Serap Paköz, sosyal medyada tepkilerin merkezi olmuştu.

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Estetik izleri iyileşen Serap Paköz, son görüntüsüyle sosyal medyadan bol bol paylaşım yapıyor.

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Değişimi ile dikkat çeken ünlü televizyoncuyu görenler tanımakta güçlük çekti.

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Takipçilerini ikiye bölen Serap Paköz'e gelen, 'Gittikçe çocuklaşıyor' yorumu ise dikkat çekti.

ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Didem Soydan
Şükran Ovalı
Pınar Dilşeker
İrem Derici
Seda Güven
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Anahtar Kelimeler:
Seda Sayan
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