Şehrin göbeğinde korkunç olay! Yarı çıplak haldeki kadını süs havuzunda boğmaya çalıştı

İspanya'da yaşanan akılalmaz bir saldırı herkesi panikletti. Valensiya'da bir parkta meydana gelen olayda, kimliği açıklanmayan orta yaşlı bir adamın dakikalar önce süs havuzunda birlikte serinlediği bir kadına saldırdığı ve onu havuzun içinde boğmaya çalıştığı görüldü. Etraftaki insanların yardımıyla adamın elinden kurtulurken, saldırganın da olayın ardından cinayete teşebbüsten tutuklandığı bildirildi.

O anlar kameraya böyle yansıdı:

SERİNLİYORDU İsmi açıklanmayan ve şu anda cinayete teşebbüs suçlamasıyla karşı karşıya olan 52 yaşındaki adam, 9 Ağustos Salı günü İspanya'nın Valensiya kentindeki bir parkta bulunan süs havuzunda kurbanı olan kadınla birlikte serinliyordu.

KARGAŞA BAŞLADI Yoldan geçen bir kişi, serinleyen ikilinin fotoğraflarını çekmeyi teklif etti. Onlar da bunu kabul ettiler. Ancak 52 yaşındaki adam kendisine cep telefonunu verince, fotoğraflarını çekmek isteyen yabancı telefonu alıp hızla kaçtı. Aslında tüm kargaşa tam da bu noktada başladı.





''ONU ÖLDÜRECEK!'' Telefonu çalınan adam, birlikte serinlediği kadının da hırsızla bir bağlantısı olduğunu düşünerek ona saldırdı. Kadının kafasını suya gömerek onu boğmaya çalıştığı anlar ise insanlar tarafından kameraya alındı. İnsanlar ''Onu öldürecek!'' diye bağırmaya başlayınca olaya tanık olanlar yardım etmek için yaklaşmaya başladılar.

YARDIMA KOŞTU Endişeli kalabalık, adama kadının gitmesine izin vermesi için yalvarırken, kırmızı üstlü bir adam atlayıp kadına yardım etmeye başladı. Ancak saldırgan onun da boğazına yapıştı ve kadını saçlarından tutup kendine doğru çekmeye başladı.