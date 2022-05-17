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Sekiz kadınla aynı anda evli olan fenomen Arthur O Urso, çocuk çalışmalarına başladı! “İlk gelen alır”

17.05.2022 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya’da yaşayan sosyal medya fenomeni Arthur O Urso, çok eşliliğin dünyadaki en büyük temsilcilerden biri olarak kabul ediliyor. Geçtiğimiz yıllarda sevgilisi olan dokuz kadınla aynı anda evlenen Urso, çocuk sahibi olmak istediğini dile getirdi. Çocuk sahibi olmak için çalışmalara başladığını ifade eden Urso, eşleriyle bir rota oluşturduklarını anlattı.

Sekiz eşiyle beraber mutlu bir evlilik sürdürdüklerini söyleyen fenomen Arthur O Urso, özgür ve sevgi dolu ailesine yeni bir üyenin katılmasını daha planladıklarını ifade etti. Çocuk sahibi olma fikrini eşleriyle paylaştığını ve kimilerinin bu karara sıcak bakarken kimilerinin ise tepkiyle karşıladığını anlatan Arthur O Urso, “Bebek hangi eşimden olursa olsun herkesi sevgi ve şefkatiyle büyüyecek. Çocuk sahibi olmak istediğim favori bir eşim yok. Bunun doğal bir süreçte ilerlemesini istiyoruz” dedi.

“ÇALIŞMALARA BAŞLADIK”

Çocuk sahibi olmak için çalışmalara başladıklarını ifade eden Arthur O Urso, “Bazı eşlerimin çocuk sahibi olma konusunda endişeleri olduğunu farkındayım. İnanıyorum ki ilk çocuk geldikten sonra diğerleri bu durumu görecek ve kesinlikle kendileri de anne olmak isteyecek. Şimdilik ilk gelen alır “ diye konuştu.
Intagram’da 100 binden fazla takipçisi bulunan Arthur O Urso, özel hayatından kesitleri hayranlarıyla paylaşarak herkesin dikkatini çekmeyi başardı. Eşleriyle mükemmel bir uyum içinde yaşadıklarını ifade eden Arthur O Urso, daha önce yaşanan kıskançlık krizlerini belirledikleri rota çerçevesinde dengelemeyi başardıklarını söyledi.
Evliliğinin toplumsal olarak tepki çektiğini söyleyen Arthur O Urso, “Her şey mükemmel bir şekilde giderken eşlerimden biri tek eşliliği özleyerek boşanmaya karar verdi. Şimdi sekiz eşim var. Bir daha bu ilişkiye başkasını almak için acele etmeyeceğim. Hala aşkı arıyorum” ifadelerini kullandı.
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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