Sekiz kadınla aynı anda evli olan fenomen Arthur O Urso, çocuk çalışmalarına başladı! “İlk gelen alır”

Sekiz eşiyle beraber mutlu bir evlilik sürdürdüklerini söyleyen fenomen Arthur O Urso, özgür ve sevgi dolu ailesine yeni bir üyenin katılmasını daha planladıklarını ifade etti. Çocuk sahibi olma fikrini eşleriyle paylaştığını ve kimilerinin bu karara sıcak bakarken kimilerinin ise tepkiyle karşıladığını anlatan Arthur O Urso, “Bebek hangi eşimden olursa olsun herkesi sevgi ve şefkatiyle büyüyecek. Çocuk sahibi olmak istediğim favori bir eşim yok. Bunun doğal bir süreçte ilerlemesini istiyoruz” dedi.

“ÇALIŞMALARA BAŞLADIK”

Çocuk sahibi olmak için çalışmalara başladıklarını ifade eden Arthur O Urso, “Bazı eşlerimin çocuk sahibi olma konusunda endişeleri olduğunu farkındayım. İnanıyorum ki ilk çocuk geldikten sonra diğerleri bu durumu görecek ve kesinlikle kendileri de anne olmak isteyecek. Şimdilik ilk gelen alır “ diye konuştu.

Intagram’da 100 binden fazla takipçisi bulunan Arthur O Urso, özel hayatından kesitleri hayranlarıyla paylaşarak herkesin dikkatini çekmeyi başardı. Eşleriyle mükemmel bir uyum içinde yaşadıklarını ifade eden Arthur O Urso, daha önce yaşanan kıskançlık krizlerini belirledikleri rota çerçevesinde dengelemeyi başardıklarını söyledi.