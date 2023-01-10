Seks hayatıyla ilgili itirafı olay olmuştu! Miley Cyrus yeni şarkısını duşta çıplak paylaşım yaparak duyurdu

Disney dizisi 'Hannah Montana' ile şöhreti yakalayan Miley Cyrus son yıllarda özel hayatı, çıplak pozları, aykırı hareketleri ve cinsel hayatına dair itiraflarıyla sık sık adından söz ettiriyor.
Son olarak geçtiğimiz yıl ilk cinsel deneyimini iki kızla yaşadığını söyleyen Cyrus, birlikte olduğu ilk erkeğin ise eski eşi Liam Hemsworth olduğunu açıklamıştı.
Ünlü isim, sahnede yeni single çalışması 'Flowers'ın müjdesini verdi. 12 Ocak'ta çıkacağını duyurduğu şarkı için duşta çıplak şekilde paylaşım yapan Miley Cyrus'un yeni teklisinin çıkış tarihinin, 2018-2020 yılları arasında evli kaldığı eski eşi Liam Hemsworth'un doğum günü ile aynı gün olması ise gözden kaçmadı.
Çiftin hayranları evliliği kısa süre şarkıcının bu hareketinin ardından şarkının, intikam şarkısı olduğu tahminlerinde bulunuyor.
Yetenekli şarkıcı, parçanın çıkış tarihinin 12 Ocak olduğunu açıklarken, "Kendime çiçek alabilirim, adımı kuma yazabilirim" diye haykırdı.
Miley ve Hemsworth 'The Last Song' filmi setinde tanışmıştı ve 10 yıl birlikte olmuştu. 23 Aralık 2018’de gizli bir törenle evlenmiş, ikili 8 ay evliliğin ardından ise ayrılmıştı.