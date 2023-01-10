Seks hayatıyla ilgili itirafı olay olmuştu! Miley Cyrus yeni şarkısını duşta çıplak paylaşım yaparak duyurdu

Disney dizisi 'Hannah Montana' ile şöhreti yakalayan Miley Cyrus son yıllarda özel hayatı, çıplak pozları, aykırı hareketleri ve cinsel hayatına dair itiraflarıyla sık sık adından söz ettiriyor.

Son olarak geçtiğimiz yıl ilk cinsel deneyimini iki kızla yaşadığını söyleyen Cyrus, birlikte olduğu ilk erkeğin ise eski eşi Liam Hemsworth olduğunu açıklamıştı.