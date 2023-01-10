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Seks hayatıyla ilgili itirafı olay olmuştu! Miley Cyrus yeni şarkısını duşta çıplak paylaşım yaparak duyurdu

10.01.2023 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni albümü Endless Summer Vacation'ı tanıtmak için duşta çıplak şarkı söyleyen Miley Cyrus sosyal medyayı salladı. Cüretkar hareketleriyle müzik piyasasında öne çıkan Cyrus, yeni parçası Flowers'ın çıkış tarihini de duyurdu.

Disney dizisi 'Hannah Montana' ile şöhreti yakalayan Miley Cyrus son yıllarda özel hayatı, çıplak pozları, aykırı hareketleri ve cinsel hayatına dair itiraflarıyla sık sık adından söz ettiriyor.

Son olarak geçtiğimiz yıl ilk cinsel deneyimini iki kızla yaşadığını söyleyen Cyrus, birlikte olduğu ilk erkeğin ise eski eşi Liam Hemsworth olduğunu açıklamıştı.

İNTİKAM ŞARKISI MI?

Ünlü isim, sahnede yeni single çalışması 'Flowers'ın müjdesini verdi. 12 Ocak'ta çıkacağını duyurduğu şarkı için duşta çıplak şekilde paylaşım yapan Miley Cyrus'un yeni teklisinin çıkış tarihinin, 2018-2020 yılları arasında evli kaldığı eski eşi Liam Hemsworth'un doğum günü ile aynı gün olması ise gözden kaçmadı.

Çiftin hayranları evliliği kısa süre şarkıcının bu hareketinin ardından şarkının, intikam şarkısı olduğu tahminlerinde bulunuyor.

Yetenekli şarkıcı, parçanın çıkış tarihinin 12 Ocak olduğunu açıklarken, "Kendime çiçek alabilirim, adımı kuma yazabilirim" diye haykırdı.

Miley ve Hemsworth 'The Last Song' filmi setinde tanışmıştı ve 10 yıl birlikte olmuştu. 23 Aralık 2018’de gizli bir törenle evlenmiş, ikili 8 ay evliliğin ardından ise ayrılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Miley Cyrus

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