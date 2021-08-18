Seks itirafıyla gündem olan Billur Kalkavan'ın yaşı şaşkına çevirdi

İddialı açıklamaları ve açık sözlülüğüyle dikkat çeken Billur Kalkavan, YouTube'da Buralarda Neler Dönüyor Bi'Bilsen adlı Youtube kanalında yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.

"Seks yaptığın en sıra dışı yer neresiydi?" sorusuna "Denizin içi. Ben öyle alternatif yerlerden çok hoşlanmam. Benim için seks ortamının rahat olması lazım." yanıtını veren Kalkavan, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Billur Kalkavan'ın yaptığı açıklamaların ardından özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun özellikle yaşı merak konusu oldu.