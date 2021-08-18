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  4. Seks itirafıyla gündem olan Billur Kalkavan'ın yaşı şaşkına çevirdi

Seks itirafıyla gündem olan Billur Kalkavan'ın yaşı şaşkına çevirdi

18.08.2021 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Buralarda Neler Dönüyor Bi'Bilsen adlı Youtube programına konuk olan oyuncu Billur Kalkavan cinsel ilişkiye girdiği en ilginç yeri açıklayarak gündem olmuştu. Ünlü oyuncu yaptığı açıklamanın ardından merak konusu oldu.

İddialı açıklamaları ve açık sözlülüğüyle dikkat çeken Billur Kalkavan, YouTube'da Buralarda Neler Dönüyor Bi'Bilsen adlı Youtube kanalında yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.

Billur Kalkavan cinsel ilişkiye girdiği en ilginç yeri açıkladı! İtirafları olay olduBillur Kalkavan cinsel ilişkiye girdiği en ilginç yeri açıkladı! İtirafları olay oldu

"Seks yaptığın en sıra dışı yer neresiydi?" sorusuna "Denizin içi. Ben öyle alternatif yerlerden çok hoşlanmam. Benim için seks ortamının rahat olması lazım." yanıtını veren Kalkavan, sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Billur Kalkavan'ın yaptığı açıklamaların ardından özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun özellikle yaşı merak konusu oldu.

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İŞTE ÜNLÜLERİN YAŞLARI

Billur Kalkavan -2 Kasım 1962

Billur Kalkavan -2 Kasım 1962

Esra Erol - 12 Mayıs 1982

Esra Erol - 12 Mayıs 1982

Mine Tugay - 28 Temmuz 1978

Mine Tugay - 28 Temmuz 1978

Ebru Özkan - 18 Kasım 1978

Ebru Özkan - 18 Kasım 1978

Merve Dizdar - 25 Haziran 1986

Merve Dizdar - 25 Haziran 1986
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Anahtar Kelimeler:
seks Billur Kalkavan
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