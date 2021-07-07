Sen Çal Kapımı dizisi 44. bölüm fragmanı yayınlandı: Eda ve Serkan aşkı yeniden alevleniyor!

Başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in yer aldığı Sen Çal Kapımı dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bu hafta 44. bölüm ile izleyici karşısına çıkacak olan dizinin yeni bölümünde, Eda ve Serkan arasındaki aşk yeniden kıvılcımlanır. Kiraz için geri dönen Serkan'ın velayet davası açması Eda'yı şok eder. İşte Sen Çal Kapımı 44. bölüm fragmanı... Bu gönderiyi Instagram'da gör FOX (@foxturkiye)'in paylaştığı bir gönderi

Sen Çal Kapımı'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Fox TV'nin iddialı dizisi Sen Çal Kapımı'nın yeni bölüm fragmanı izleyici tarafından araştırılmaya başlandı. Serkan'ın geri dönmesi ile Eda arasındaki aşk yeniden alevlenir.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? Serkan baba olmaya hazır, ancak nasıl bunun üstesinden geleceği konusunda hiçbir fikri yok. Bir taraftan kızıyla olabildiğince vakit geçirip babalığın zorluklarını öğrenirken, diğer yandan ise Eda'yla arasını düzeltmenin yollarını arar.

Eda ise kendini Serkan'a kaptırmamak için ondan uzak durmaya çalışır. Hele Serkan'ın gizli odasını bulduktan sonra bu aşka nasıl karşı çıkacağını düşünür. Bu arada Ayfer ve Aydan, Serkan ile Eda'nın arasında olup bitenlerden habersiz velayet almanın peşinde. Ama işler kimsenin planladığı gibi gitmeyecek…

SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI? Serkan Kiraz’ın kendi kızı olduğunu öğrenmiştir ama ona babalık yapmaya hazır olmadığını düşünmektedir. Serkan’ın bu kararı Eda’nın büyük bir hayal kırıklığı ve öfke yaşamasına sebep olur.