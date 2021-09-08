Sen Çal Kapımı neden final yapıyor? Sen Çal Kapımı neden bitiyor?

Yayın hayatına 2020'nin Temmuz ayı başlayan Sen Çal Kapımı dizisi, 52. bölümde ekranlara veda ediyor. Türkiye'nin dört bir yanında ilgiyle izlenen Sen Çal Kapımı dizisinde, iki ünlü oyuncu Hande Erçel ile Kerem Bürsin başrolü paylaştı. Popüler dizi 8 Eylül Çarşamba akşamı final yapıyor. İşte merak edilenler...

SEN ÇAL KAPIMI NEDEN FİNAL YAPIYOR?

FOX ekranlarında yayınlanan ve her hafta seyircileri ekrana kilitleyen "Sen Çal Kapımı" dizisi bu akşam final bölümüyle 20.00'da yayınlanacak. Dizinin 52. bölümde ekranlardan ayrılması yönünde karar alındı.

Dizinin son set gününde duygusal anlar yaşandı. Hande Erçel son set gününde şu açıklamaları yaptı: "Çığlık çığlığa bir veda yapıyoruz. Benim için o kadar güzel bir deneyim oldu ki. Bu kadar güzel insanlarla tanıştım. Ben kendi adıma çok mutluyum"

SEN ÇAL KAPIMI FİNAL ÖZETİ Eda ve Serkan beraber vakit geçirmek için dağ evine giderler. Eda'nın ormanda doğum sancıları başlar. Eda erkan doğumu Serkan'ın yapmasını isterken Serkan Eda'yı hastaneye götürmekte kararlıdır.

Bu esnada herkes çeşitli nedenlerden dolayı hastanede bir araya gelir. Yalnızca Eda ve Serkan yoktur.