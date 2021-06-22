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Seren Serengil aşırı zayıflığıyla sevenlerini korkuttu: 'Lütfen photoshop olsun, bu kadar zayıflanmaz'

22.06.2021 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve Dumping sendromu yaşayan ünlü sunucu Seren Serengil, son paylaşımı ile sevenlerini korkuttu. Serengil'in aşırı zayıflığı dikkat çekerken takipçileri "Lütfen photoshop olsun, bu kadar zayıflanmaz" gibi yorumlarda bulundu.

İşte Seren Serengil'in o paylaşımı ve detaylar...

SEREN SERENGİL TAKİPÇİLERİNİ KORKUTTU!

Seren Serengil, uzun bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele etmeye devam ediyor.
Sağlığıyla ilgili sıkıntılı günler geçiren Serengil, önceki ay safra kesesi ameliyatı geçirmişti.
Ünlü isim ,sosyal medya hesabında paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor. Serengil'in yaptığı son paylaşım sevenlerini üzdü.

MİDE KÜÇÜLTME AMELİYATI OLMUŞTU

MİDE KÜÇÜLTME AMELİYATI OLMUŞTU
Zayıflamak amacıyla geçirmiş olduğu mide küçültme ameliyatı sonrası ‘dumping sendromu’ yaşamış olan Serengil, 46 kiloya kadar inmişti.

AŞIRI ZAYIFLIĞI KORKUTTU!

AŞIRI ZAYIFLIĞI KORKUTTU!
46 kiloya kadar düşen Seren Serengil'in aşırı zayıflığı dikkat çekti ve takipçilerini korkuttu.
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Seren Serengil
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