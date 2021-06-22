Seren Serengil aşırı zayıflığıyla sevenlerini korkuttu: 'Lütfen photoshop olsun, bu kadar zayıflanmaz'

İşte Seren Serengil'in o paylaşımı ve detaylar...
SEREN SERENGİL TAKİPÇİLERİNİ KORKUTTU!
Seren Serengil, uzun bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele etmeye devam ediyor.
Sağlığıyla ilgili sıkıntılı günler geçiren Serengil, önceki ay safra kesesi ameliyatı geçirmişti.
Ünlü isim ,sosyal medya hesabında paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor. Serengil'in yaptığı son paylaşım sevenlerini üzdü.
MİDE KÜÇÜLTME AMELİYATI OLMUŞTU
Zayıflamak amacıyla geçirmiş olduğu mide küçültme ameliyatı sonrası ‘dumping sendromu’ yaşamış olan Serengil, 46 kiloya kadar inmişti.
AŞIRI ZAYIFLIĞI KORKUTTU!
46 kiloya kadar düşen Seren Serengil'in aşırı zayıflığı dikkat çekti ve takipçilerini korkuttu.
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