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  4. Sertab Erener'in son hali Zehra Çilingiroğlu'na benzetildi

Sertab Erener'in son hali Zehra Çilingiroğlu'na benzetildi

16.06.2022 12:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sertab Erener, 23 yıl sonra yeniden seslendirdiği 'Vur Yüreğim' şarkısı için kapak çekimi yaptı. Sertab Erener'in bu çekimden kareleri görenleri şoke etti. Ünlü şarkıcıyı görenler değişimine inanamayarak "Hülya Avşar'ın kızı Zehra sandım" yorumları yaptı.

Sertab Erener, rapçi Şanışer ile yeniden seslendirdiği 'Vur Yüreğim' şarkısı için poz verdi. 17 Haziran'da müzikseverlerle buluşacak olan şarkının kapak çekimi için objektif karşısına geçen Sertab Erener'in sonr hali sosyal medyada gündem oldu.

Takipçileri, 57 yaşındaki Erener'i tanımakta güçlük çekti. Ünlü ismin, estetik operasyon geçirdiği ileri sürüldü. Sertab Erener'in; kaşlarını kaldırdığı, gözaltı ışık, burun ve jawline çene dolgusu yaptırdığı iddia edildi.

Sertab Erener'i görenlerin yaptığı yorumlardan yazıları şöyle:

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  • Hülya Avşar ın kızı sandım Zehra
    • Zehra Çilingiroğlu olmuş
    • Sertab yerine başkası mı resim çekilmiş? Sertab Erener yok olmuş
    • Hülya Avşar’ın kızı Zehra’ya benzemiş

Ekran Alıntısı

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ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Didem Soydan
Şükran Ovalı
Pınar Dilşeker
İrem Derici
Seda Güven
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Anahtar Kelimeler:
Sertab Erener
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