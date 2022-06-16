Sertab Erener'in son hali Zehra Çilingiroğlu'na benzetildi

Sertab Erener, rapçi Şanışer ile yeniden seslendirdiği 'Vur Yüreğim' şarkısı için poz verdi. 17 Haziran'da müzikseverlerle buluşacak olan şarkının kapak çekimi için objektif karşısına geçen Sertab Erener'in sonr hali sosyal medyada gündem oldu.

Takipçileri, 57 yaşındaki Erener'i tanımakta güçlük çekti. Ünlü ismin, estetik operasyon geçirdiği ileri sürüldü. Sertab Erener'in; kaşlarını kaldırdığı, gözaltı ışık, burun ve jawline çene dolgusu yaptırdığı iddia edildi.

Sertab Erener'i görenlerin yaptığı yorumlardan yazıları şöyle: