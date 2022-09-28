Sevgilisi ve köpeğiyle yürüyüşe çıkmıştı! Aniden ayı saldırınca öyle bir şey yaptı ki...

TikTok’ta paylaşılan bir video kullanıcıların ilgisini çekti. Yaklaşık 4.5 milyon izlenmeye ulaşan görüntülerde kimliği belirsiz adamın sevgilisi ve köpeğiyle yürüyüş yaptığı görüldü. Kalp atışlarını hızlandıran görüntülerde Kuzey Amerika boz ayısının yaptığı yerden kalkarak aileye doğru bir hamle yaptığı görüldü. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde kız arkadaşı köpeğiyle birlikte kaçarken adamın hayvanı durdurmak için ona yumruk attığı görüldü. Ayı aldığı darbenin etkisiyle kaçarken adamın cesur davranışı sosyal medya kullanıcılar tarafından kahramanlık olarak nitelendirildi.

HERHANGİ BİR YARALANMA OLMADI

Anthonymooren174 kullanıcısı tarafından TikTok'ta yayınlanan korkunç karşılaşma sırasında herhangi bir yaralanma yaşamadı. 47 saniyelik videodan, kaçan ayının yakalanıp yakalanmadığı ve korkutucu karşılaşmanın nerede gerçekleştiğine ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.