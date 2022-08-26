Seyir halindeki uçağın camı çatladı! Yolcular korkudan ne yapacağını şaşırdı

Polonya’nın başkenti Varşova’dan Amerika Birleşik Devletleri’ne sefer düzenleyen bir yolcu uçağı havadayken korku dolu anlar yaşandı. Bir TikTok kullanıcısının paylaşımı sonucunda ortaya çıkan kaza kısa sürede viral oldu. Polonya’da sorunsuz bir şekilde kalkan ve uçuşuna devam eden uçak ABD'nin John F Kennedy Havalimanı'na iniş yapmaya hazırlandığı sırada pencerelerinden biri çatladı.

YOLCULAR KORKU DOLU ANLAR YAŞADI

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler 4 milyon izlenmeye ulaşırken uçaktaki yolcularun camın çatladığını görmesiyle uçakta panik dolu anlar yaşandı. Koltuklarından kalkarak koşarak uzaklaşmaya çalışan yolcular büyük bir korkuyla uçağın mürettebatına seslendi.

ANONS YAPILDI The Aviation Herald'da yer alan habere göre mürettebat uçağın camını inceledikten sonra yolcuları sakin olmaları için anons yaparak yolculuğa devam edeceklerini bildirdi. Sorunsuz bir şekilde havalimanına inen uçağın pencerelerinin değiştirileceği öğrenildi.