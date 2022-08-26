Seyir halindeki uçağın camı çatladı! Yolcular korkudan ne yapacağını şaşırdı

Polonya’nın başkenti Varşova’dan Amerika Birleşik Devletleri’ne sefer düzenleyen bir yolcu uçağı havadayken korku dolu anlar yaşandı. Bir TikTok kullanıcısının paylaşımı sonucunda ortaya çıkan kaza kısa sürede viral oldu. Polonya’da sorunsuz bir şekilde kalkan ve uçuşuna devam eden uçak ABD'nin John F Kennedy Havalimanı'na iniş yapmaya hazırlandığı sırada pencerelerinden biri çatladı.
YOLCULAR KORKU DOLU ANLAR YAŞADI
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler 4 milyon izlenmeye ulaşırken uçaktaki yolcularun camın çatladığını görmesiyle uçakta panik dolu anlar yaşandı. Koltuklarından kalkarak koşarak uzaklaşmaya çalışan yolcular büyük bir korkuyla uçağın mürettebatına seslendi.
ANONS YAPILDI
The Aviation Herald'da yer alan habere göre mürettebat uçağın camını inceledikten sonra yolcuları sakin olmaları için anons yaparak yolculuğa devam edeceklerini bildirdi. Sorunsuz bir şekilde havalimanına inen uçağın pencerelerinin değiştirileceği öğrenildi.
SORUNUN NEDENİ AÇIKLANDI
Polonya’ya ait olan havayolu şirketinden uçağın camının kırılmasına ilişkin olarak açıklama geldi. Yapılan açıklamada çatlağın sadece camı karartmak için kullanılan elektrofotokromatik tabakada olduğu belirtildi. Aynı zamanda havayolu şirketinden benzer durumların nadiren yaşanabileceğine ilişkin açıklama yapıldı.
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