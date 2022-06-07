Shakira ile Gerard Pique'nin servetleri gündemde! Ayrılık sonrası ne olacak?

Gerard Pique ile Kolombiyalı dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, 12 yıllık ilişkilerini bitirdiklerini "Yollarımızı ayırdığımızı bildirdiğimiz için çok üzgünüz. En büyük önceliğimiz olan çocuklarımızın sağlığı için, onların özel hayatına saygı göstermenizi rica ediyoruz. Anlayışınız için teşekkürler" sözleriyle açıkladı.

12 yıllık ilişkinin bitmesinin ardından ayrılan ve 2 çocuğu olan çiftin mal varlıkları merak konusu oldu. Gerard Pique ve Shakira'nın paylaşacakları dudak uçuklatan ortak servetleri olduğu da konuşulmaya başlandı.