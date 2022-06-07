Shakira ile Gerard Pique'nin servetleri gündemde! Ayrılık sonrası ne olacak?

Gerard Pique ile Kolombiyalı dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, 12 yıllık ilişkilerini bitirdiklerini "Yollarımızı ayırdığımızı bildirdiğimiz için çok üzgünüz. En büyük önceliğimiz olan çocuklarımızın sağlığı için, onların özel hayatına saygı göstermenizi rica ediyoruz. Anlayışınız için teşekkürler" sözleriyle açıkladı.
12 yıllık ilişkinin bitmesinin ardından ayrılan ve 2 çocuğu olan çiftin mal varlıkları merak konusu oldu. Gerard Pique ve Shakira'nın paylaşacakları dudak uçuklatan ortak servetleri olduğu da konuşulmaya başlandı.
SHAKIRA VE PIQUE'NİN LÜKS MALİKANESİ!
Forbes'a göre, Shakira, 300 milyon dolar ve yaklaşık 280 milyon euroya tekabül eden servete sahip. Shakira'nın aynı zamanda işletmeleri, yatırımları ve büyük bir gayrimenkul mirası var.
SHAKIRA'NIN 7 ÖNEMLİ MÜLKÜ!
Dünyanın dört bir yanına dağılmış yedi önemli mülkü var; Biri memleketi Barranquilla'da, diğeri Dominik Cumhuriyeti'nde, Miami'de bir malikane, diğeri Capri'de, New York'ta bir çatı katı, Punta del Este'de bir mülk ve hatta Bahamalar'da bir adası var.
SADECE MAAŞI BİLE UÇUK!
İspanyol yıldız futbolcu Gerard Pique ise Barcelona'dan yıllık 4.7 milyon euro maaş kazanıyor. Ancak saha dışında da birçok işi var. Pique Katalan Kosmos Holding şirketinin sahibidir. Pique'nin Kosmos Holding şirketi, İspanya'daki Fransa Ligue 1 yayın haklarının sahibi.
35 yaşındaki yıldız, 2018'de Andorra takımını da satın aldı ve kulübün finansal sorunlarını çözdü. Aynı şekilde Kosmos Holding şirketi, Suudi Arabistan'daki Davis Cup tenisi ve İspanya Süper Kupası'nın da organizatörlerinden biri.
45 yaşındaki Shakira ve 35 yaşındaki Pique, Espulgues de Llobregat'ta birlikte satın aldıkları lüks bir eve de sahip. 3.800 metrekarelik devasa bir malikane, en büyük lükslerle yeniden tasarlandı. Sonra Gerard Pique bekar dairesine gitti. Ev 2012 yılında 4.5 milyon euroya satın alındı.
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