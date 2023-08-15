Şiddetli yağışlar Hindistan’da heyelana neden oldu! En az 50 kişi hayatını kaybetti... “Uzaklaşın” uyarısı yapıldı

Hindistan'ın kuzeyindeki Himaçal Pradeş eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymalarına neden oldu. Himaşal Pradeş’te bir tapınak toprağın altında kalırken 9 kişinin enkazda hayatını kaybettiği açıklandı. Shimla'daki başka bir toprak kayması 12 kişinin daha hayatını kaybetmesine neden oldu. Yetkililerden yapılan açıklamada heyelanlarda en az 50 kişinin haytaını kaybettiği söylendi.
Toprak kaymaları hayati önem taşıyan yolları kapattı ve bölgedeki çok sayıda evin çökmesine neden oldu.
Kurtarma ekipleri hayatta kalanları enkazdan kurtarmak için savaşırken bölgede birçok kurum kapatıldı.
Eyalet Başbakanı Sukhvinder Singh Sukhu, insanları heyelan tehlikesi olan bölgelerden taşınmaya çağırdı ve turistlerden bu kritik dönemde eyaleti ziyaret etmekten kaçınmalarını istedi.