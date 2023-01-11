Şimdi de Suudi Prensler devrede! Ronaldo için Arabistan'da yepyeni bir proje... Geliri 14 milyar TL'yi aşacak

Manchester United'dan olaylı ayrılığının ardından Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın yolunu tutan Cristiano Ronaldo bu kararıyla şaşkınlık yaratırken, Arap ekibiyle imzaladığı 2.5 yıllık sözleşmeyle dünya futbol tarihine geçmişti.
Portekizli yıldız, Al Nassr ile yaptığı sözleşmeye göre yıllık 200 milyon dolar kazanacağı öğrenilirken, 37 yaşındaki oyuncunun gelirinin yalnızca bununla sınırlı kalmayacağı iddia edildi.
AFP'nin haberine göre; Ronaldo yeni takımı Al Nassr ile yepyeni bir proje için hazırlık içerisinde... Buna göre; Suudi Arabistan, son olarak Katar'da düzenlenen Dünya Kupası için 2030 yılında adaylığını koyacak. Suudi Arabistan'ın Dünya Kupası elçiliğini ise Ronaldo yapacak.
Ronaldo, 2030 Dünya Kupası adaylığı için yapacağı elçilik rolünden 200 milyon Euro daha kazanması bekleniyor.
Cristiano Ronaldo, Al Nassr'dan 2.5 yıl sonunda kazanacağı 500 milyon euro'ya ek olarak 200 milyon euro da 2030 Dünya Kupası elçiliği için alacak. CR7'nin alacağı toplam 700 milyon euro'yu Al Nassr taraftarı olan Suudi Arabistan prensleri ödeyecek.
Haberin detayında, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud'un oğulları Al Nassr'ın onursal üyeleri olduğu ve Cristiano Ronaldo'ya ödenecek 700 milyon euro'nun tamamını ödeyecekleri belirtildi.