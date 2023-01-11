Şimdi de Suudi Prensler devrede! Ronaldo için Arabistan'da yepyeni bir proje... Geliri 14 milyar TL'yi aşacak

AFP'nin haberine göre; Ronaldo yeni takımı Al Nassr ile yepyeni bir proje için hazırlık içerisinde... Buna göre; Suudi Arabistan, son olarak Katar'da düzenlenen Dünya Kupası için 2030 yılında adaylığını koyacak. Suudi Arabistan'ın Dünya Kupası elçiliğini ise Ronaldo yapacak.