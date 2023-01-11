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Şimdi de Suudi Prensler devrede! Ronaldo için Arabistan'da yepyeni bir proje... Geliri 14 milyar TL'yi aşacak

11.01.2023 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayan Ronaldo, bu kararıyla futbol kamuoyunda şaşkınlık yaratırken, Portekizli yıldız için Suudi Arabistan'da yepyeni bir proje gündeme geldi. Suudi Arabistan Prenslerinin de bu konuyla yakından ilgilendiği öğrenilirken, 37 yaşındaki oyuncunun kazanacağı para ise dudak uçuklattı. İşte detaylar...

Manchester United'dan olaylı ayrılığının ardından Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın yolunu tutan Cristiano Ronaldo bu kararıyla şaşkınlık yaratırken, Arap ekibiyle imzaladığı 2.5 yıllık sözleşmeyle dünya futbol tarihine geçmişti.

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Portekizli yıldız, Al Nassr ile yaptığı sözleşmeye göre yıllık 200 milyon dolar kazanacağı öğrenilirken, 37 yaşındaki oyuncunun gelirinin yalnızca bununla sınırlı kalmayacağı iddia edildi.

AFP'nin haberine göre; Ronaldo yeni takımı Al Nassr ile yepyeni bir proje için hazırlık içerisinde... Buna göre; Suudi Arabistan, son olarak Katar'da düzenlenen Dünya Kupası için 2030 yılında adaylığını koyacak. Suudi Arabistan'ın Dünya Kupası elçiliğini ise Ronaldo yapacak.

ELÇİ RONALDO OLACAK

ELÇİ RONALDO OLACAK

Ronaldo, 2030 Dünya Kupası adaylığı için yapacağı elçilik rolünden 200 milyon Euro daha kazanması bekleniyor.

700 MİLYON EURO'LUK KAZANÇ 

700 MİLYON EURO'LUK KAZANÇ 

Cristiano Ronaldo, Al Nassr'dan 2.5 yıl sonunda kazanacağı 500 milyon euro'ya ek olarak 200 milyon euro da 2030 Dünya Kupası elçiliği için alacak. CR7'nin alacağı toplam 700 milyon euro'yu Al Nassr taraftarı olan Suudi Arabistan prensleri ödeyecek.

SUUDI PRENSLER DEVREDE 

SUUDI PRENSLER DEVREDE 

Haberin detayında, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud'un oğulları Al Nassr'ın onursal üyeleri olduğu ve Cristiano Ronaldo'ya ödenecek 700 milyon euro'nun tamamını ödeyecekleri belirtildi.

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