Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr ile yaptığı sözleşmeyi bile gölgede bırakacak! Lionel Messi ile tekrar aynı ligde buluşuyorlar... Tarihi sözleşme!

Son olarak Premier Lig'de Manchester United forması giymesinin ardından, Kırmızı Şeytanlar'dan olaylı bir şekilde ayrılarak Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'ın yolunu tutan Cristiano Ronaldo'nun bu tercihi tüm dünyada şaşkınlıkla karşılanırken, Portekizli yıldız Arap ekibine attığı imzayla futbol tarihinin en pahalı sözleşmelerinden birini gerçekleştirmiş oldu.

Yapılan bu kontrat sonrası, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al Nassr'ın en büyük rakiplerinden olan, daha önce Galatasaray'ın golcüsü Bafetimbi Gomis'in de formasını giydiği Al Hilal'den çok konuşulacak bir hamle geldiği iddia edildi.