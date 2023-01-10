Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr ile yaptığı sözleşmeyi bile gölgede bırakacak! Lionel Messi ile tekrar aynı ligde buluşuyorlar... Tarihi sözleşme!

Son olarak Premier Lig'de Manchester United forması giymesinin ardından, Kırmızı Şeytanlar'dan olaylı bir şekilde ayrılarak Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'ın yolunu tutan Cristiano Ronaldo'nun bu tercihi tüm dünyada şaşkınlıkla karşılanırken, Portekizli yıldız Arap ekibine attığı imzayla futbol tarihinin en pahalı sözleşmelerinden birini gerçekleştirmiş oldu.
Yapılan bu kontrat sonrası, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al Nassr'ın en büyük rakiplerinden olan, daha önce Galatasaray'ın golcüsü Bafetimbi Gomis'in de formasını giydiği Al Hilal'den çok konuşulacak bir hamle geldiği iddia edildi.
CNN'in haberine göre; Ronaldo'nun ardından 2022 Dünya Kupası'nın en çok konuşulan ismi olan Paris Saint Germain'in Arjantinli yıldızı Messi de Suudi Arabistan yolcusu... Arap ekibinin Messi'ye yapacağı teklif ise Ronaldo'nun tarihi sözleşmesini bile gölgede bırakacak cinsten.
İddiaya göre Al Hilal, Lionel Messi'ye yıllık 350 milyon Euro'luk bir teklifte bulunmaya hazırlanıyor. Yıldız futbolcunun bu teklife sıcak baktığı ifade edildi.
Al Nassr ile 2.5 yıllığına anlaşma sağlayan Cristiano Ronaldo, toplamda 500 milyon Euro'luk kazanca sahip olmuştu. Bu durum, Portekizli yıldızı futbol tarihinin en büyük sözleşmesini imzalayan oyuncu yaparken, Lionel Messi Al-Hilal'den gelecek olan yıllık 350 milyon Euro'luk teklifi kabul etmesi durumunda, Ronaldo'nun bu rekorunu geride bırakacak.
Fransa Ligue 1'in köklü kulübü Paris Saint-Germain ile olan sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Messi için eski takımı Barcelona'nın da devrede olduğu öne sürülmüştü.
Bu sezon Paris Saint Germain forması ile 19 resmi müsabakada görev alan Lionel Messi, 12 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. 35 yaşındaki yıldız, 14 defa ise takım arkadaşlarına gol pası verdi.