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Sinem Kobal'dan İnstagram isyanı: 'İnstagram hikayemi kaldırdı'

29.06.2021 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Sinem Kobal, paylaşımını kaldıran sosyal medya platformu İnstagram'a isyan etti. Önceki gün iki çocuğun cinsel istismara uğramadığı 'Elmalı Davası'na ilişkin bir paylaşımda bulunan Kobal'ın hikayisi İnstagram tarafından kaldırıldı. İki masum çocuğun hakkını arayan paylaşımının kaldırıldığını gören ünlü oyuncu sitem etti.

Geçtiğimiz aylarda kızı Lalin'i kucağına alan çiçeği burnunda anne Sinem Kobal, Elmalı Davasına sessiz kalmadı. Sosyal medya hesabı üzerinden malum konuya ilişkin paylaşımda bulunan Kobal'ın paylaşımı İnstagram tarafından kaldırıldı. Bunu farkeden ünlü oyuncu platformun yaptığı saçmalığa isyan etti.

Sinem Kobal'dan İnstagram isyanı!

2016 yılında meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile hayatını birleştiren oyuncu Sinem Kobal o platforma sitem etti.
Geçtiğimiz aylarda anne olmanın mutluluğunu yaşan Kobal, kızı Lalin'i ekim ayında kucağına almıştı.
Çiçeği burnunda anne Kobal, önceki gün iki küçük çocuğun istismarı hakkında verilen karara isyan ettiği o paylaşımı İnstagram tarafından kaldırıldı.
Armutlu Davasına ilişkin paylaşımının kaldırıldığını ifade eden ünlü oyuncu tepkisini gizleyemedi.
Paylaşımları kaldırılan Kobal, pes etmeyerek söz konusu davaya ilişkin yeni fotoğraflar yayınladı.
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Sinem Kobal
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