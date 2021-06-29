Sinem Kobal'dan İnstagram isyanı: 'İnstagram hikayemi kaldırdı'

Geçtiğimiz aylarda kızı Lalin'i kucağına alan çiçeği burnunda anne Sinem Kobal, Elmalı Davasına sessiz kalmadı. Sosyal medya hesabı üzerinden malum konuya ilişkin paylaşımda bulunan Kobal'ın paylaşımı İnstagram tarafından kaldırıldı. Bunu farkeden ünlü oyuncu platformun yaptığı saçmalığa isyan etti.

Sinem Kobal'dan İnstagram isyanı!

2016 yılında meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile hayatını birleştiren oyuncu Sinem Kobal o platforma sitem etti.

Geçtiğimiz aylarda anne olmanın mutluluğunu yaşan Kobal, kızı Lalin'i ekim ayında kucağına almıştı.

Çiçeği burnunda anne Kobal, önceki gün iki küçük çocuğun istismarı hakkında verilen karara isyan ettiği o paylaşımı İnstagram tarafından kaldırıldı.

Armutlu Davasına ilişkin paylaşımının kaldırıldığını ifade eden ünlü oyuncu tepkisini gizleyemedi.