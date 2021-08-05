Sinema seyircisi filme doyacak! Bu hafta 5 film vizyona girecek

Koronavirüs pandemisi nedeniyle uzun bir süredir kapıları kapalı olan sinema salonları yeniden seyircisiyle buluşmayı başardı. 1 Temmuz’da yeniden salonlar dolmaya başladı. Bu hafta vizyona girecek yeni filmler merak konusu oldu.

VİZYON HAREKETLENDİ

BİR DAHA ASLA YAĞMUR YAĞMAYACAK Malgorzata Szumowska ve Michal Englert'in birlikte yönettiği "Bir Daha Asla Kar Yağmayacak" müşterilerinin hayatını değiştiren bir masörün hikayesini konu ediyor. Almanya, Hollanda ve Polonya ortak yapımı filmin başrollerinde Alec Utgoff, Maja Ostaszewska, Agata Kulesza, Weronika Rosati ve Katarzyna Figura gibi isimler yer alıyor.

KAYIP KIZ Johnny Whitworth, Maurice McRae, Zazie Beetz ve Afton Williamson'un başrollerinde yer aldığı "Kayıp Kız"ın yönetmenliğini Vlad Feier üstlendi. Romanyalı sinemacı Feier'in ilk uzun metraj filmi olan yapım, hem polisin hem de basının kaybolan bir kız için bazı olaylara nasıl vurdumduymaz yaklaştığını gözler önüne seriyor.

LANETLİ KARDEŞLER Haftanın korku ve gerilim filmi "Lanetli Kardeş"'te Amanda Woodhams, Nicola Bartlett, Austin Castiglione ve Liam Graham başrolde oynadı, filmi Sam Barrett yönetti.

SNAKE EYES G.I JOE ORIGINS Robert Schwentke'nin yönetmenliğini yaptığı, Henry Golding, Samara Weaving, Ursula Corbero, Andrew Koji ve Peter Mensah'ın başrolünde oynadığı "Snake Eyes: G.I. Joe Origins" izleyici ile buluşacak. "G.I. Joe" evreninin sevilen karakterlerinden Snake Eyes'ı anlatan film, bir Japon klanına dahil olduktan sonra ölümcül bir ninja olmanın yanı sıra kendisine yeni bir yuva edinmiş olan Snake Eyes'ın hikayesini odağına alıyor. Senaryosu Evan Spiliotopoulos tarafından kaleme alınan bilim kurgu türündeki yapım, aksiyon ve macera tutkunlarını sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.