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Sinema seyircisi filme doyacak! Bu hafta 5 film vizyona girecek

05.08.2021 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs pandemisinin gölgesinde sinema sektörü büyük bir darbe almıştı. Sinema salonları kısıtlamaların etkisiyle kapatılmıştı. Yeni yapılan düzenlemelerle salonlar yeniden izleyicisiyle buluştu. Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5 film vizyona girecek.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle uzun bir süredir kapıları kapalı olan sinema salonları yeniden seyircisiyle buluşmayı başardı. 1 Temmuz’da yeniden salonlar dolmaya başladı. Bu hafta vizyona girecek yeni filmler merak konusu oldu.

VİZYON HAREKETLENDİ

BİR DAHA ASLA YAĞMUR YAĞMAYACAK

BİR DAHA ASLA YAĞMUR YAĞMAYACAK
Malgorzata Szumowska ve Michal Englert'in birlikte yönettiği "Bir Daha Asla Kar Yağmayacak" müşterilerinin hayatını değiştiren bir masörün hikayesini konu ediyor. Almanya, Hollanda ve Polonya ortak yapımı filmin başrollerinde Alec Utgoff, Maja Ostaszewska, Agata Kulesza, Weronika Rosati ve Katarzyna Figura gibi isimler yer alıyor.

KAYIP KIZ

KAYIP KIZ
Johnny Whitworth, Maurice McRae, Zazie Beetz ve Afton Williamson'un başrollerinde yer aldığı "Kayıp Kız"ın yönetmenliğini Vlad Feier üstlendi. Romanyalı sinemacı Feier'in ilk uzun metraj filmi olan yapım, hem polisin hem de basının kaybolan bir kız için bazı olaylara nasıl vurdumduymaz yaklaştığını gözler önüne seriyor.

LANETLİ KARDEŞLER

LANETLİ KARDEŞLER
Haftanın korku ve gerilim filmi "Lanetli Kardeş"'te Amanda Woodhams, Nicola Bartlett, Austin Castiglione ve Liam Graham başrolde oynadı, filmi Sam Barrett yönetti.

SNAKE EYES G.I JOE ORIGINS

SNAKE EYES G.I JOE ORIGINS
Robert Schwentke'nin yönetmenliğini yaptığı, Henry Golding, Samara Weaving, Ursula Corbero, Andrew Koji ve Peter Mensah'ın başrolünde oynadığı "Snake Eyes: G.I. Joe Origins" izleyici ile buluşacak. "G.I. Joe" evreninin sevilen karakterlerinden Snake Eyes'ı anlatan film, bir Japon klanına dahil olduktan sonra ölümcül bir ninja olmanın yanı sıra kendisine yeni bir yuva edinmiş olan Snake Eyes'ın hikayesini odağına alıyor. Senaryosu Evan Spiliotopoulos tarafından kaleme alınan bilim kurgu türündeki yapım, aksiyon ve macera tutkunlarını sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.

YEŞİL ŞÖVALYE

YEŞİL ŞÖVALYE
David Lowery'in yönetmen koltuğunda oturduğu "Yeşil Şövalye" adlı filmin başrollerinde Dev Patel, Alicia Vikander, Joel Edgerton, Sarita Choudhury ve Sean Harris oynuyor. Fantastik öğeler içeren film; Kral Arthur'un Yuvarlak Masa Şövalyelerinden Sir Gawain'in, Yeşil Şövalye'nin meydan okumasını kabul ettikten sonra başından geçenlerin anlatıldığı anonim hikayeden sinemaya uyarlandı. (AA)
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