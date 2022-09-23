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  4. Sinemaseverler bu hafta filme doyacak! 10 film birden vizyona girdi (23 Eylül 2022)

Sinemaseverler bu hafta filme doyacak! 10 film birden vizyona girdi (23 Eylül 2022)

23.09.2022 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 7’i yerli 10 film sinemaseverlerle buluştu. Sinemaseverlerin büyük bir merakla beklediği yapımların yanında gişede üst sıralarda yer alacağı düşünülen filmlerin kıyasıya rekabeti başladı.

James Cameron'un Oscar ödüllü filmi "Avatar", 4K olarak yeniden izleyici karşısına çıktı. Nurullah Yenihan'ın yönettiği animasyon film "Tay", annesini kurtarmak için Mekke'den Medine'ye giden genç tay Riyah ile yol üzerinde tanıştığı ihtiyar deve Jabal'ın, hicretin izlerini takip eden serüvenini işliyor. Selçuk Yöntem ve Taro Emir Tekin'in başrollerini paylaştığı "Reflection", İstanbul'da bir otelde yaşananları ele alıyor.

VİZYON HAREKETLENDİ

AVATAR

AVATAR
James Cameron'un Oscar ödüllü filmi "Avatar", 4K olarak yeniden izleyiciyle buluşacak. İlk kez 2009'da vizyona giren ve tüm zamanların en başarılı yapımlarından biri olarak gösterilen filmin başrollerini Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang, Michelle Rodriguez ve Sigourney Weaver paylaşıyor. Film, "En İyi Sinematografi", "En İyi Yapım Tasarımı" ve "En İyi Görsel Efekt" dallarında üç Oscar kazanmıştı.

BANA KARANLIĞI ANLAT

BANA KARANLIĞI ANLAT
Gizem Kızıl'ın senaryosunu yazıp yönettiği "Bana Karanlığını Anlat", kalp krizi sonucu vefat eden bir adamın defin öncesi getirildiği gasilhanede, ailesi arasında yaşananlar işleniyor. Dram türündeki filmin başrollerinde Aslıhan Gürbüz, Serpil Gül, Gizem Güçlü, Mehmet Yılmaz Ak ve Giray Altınok oynadı.

DELİ KAZIM

DELİ KAZIM
Özgür Murat Sönmez'in yönettiği komedi filmi "Deli Kazım", 1920'li yıllarda savaş yıllarından beri bir adada kalan arkadaşlarına ulaşmak için zorlu bir yolculuğa çıkan Kazım ve arkadaşlarının adadaki maceralarını konu ediniyor.

DERT ETME SEVGİLİM

DERT ETME SEVGİLİM
Olivia Wilde'ın yönetmenliğini yaptığı ve başrolde oynadığı gerilim filmi "Dert Etme Sevgilim", mükemmel bir hayat yaşarken rahatsız edici gerçeklerin ortaya çıkmasıyla hayatı bambaşka bir hal alan bir kadının hayatına odaklanıyor. Florence Pugh, Chris Pine, Gemma Chan ve Harry Styles'ın Olivia Wilde'ye eşlik ettiği film, 1950'lerde kocasıyla birlikte ütopik deneysel bir toplulukta yaşayan ev hanımı Alice'in, şirketin rahatsız edici sırlar saklıyor olabileceğinden endişelenmesi sonucu başından geçenler işleniyor.

EL HASS

EL HASS
Filmde, geçmişte yaptığı hata nedeniyle cinler alemini kendisine musallat eden Zeynep, içine düştükleri kabustan kurtulmaya çalışırken, geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalır.
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