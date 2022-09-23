Sinemaseverler bu hafta filme doyacak! 10 film birden vizyona girdi (23 Eylül 2022)

James Cameron'un Oscar ödüllü filmi "Avatar", 4K olarak yeniden izleyici karşısına çıktı. Nurullah Yenihan'ın yönettiği animasyon film "Tay", annesini kurtarmak için Mekke'den Medine'ye giden genç tay Riyah ile yol üzerinde tanıştığı ihtiyar deve Jabal'ın, hicretin izlerini takip eden serüvenini işliyor. Selçuk Yöntem ve Taro Emir Tekin'in başrollerini paylaştığı "Reflection", İstanbul'da bir otelde yaşananları ele alıyor.

VİZYON HAREKETLENDİ

AVATAR James Cameron'un Oscar ödüllü filmi "Avatar", 4K olarak yeniden izleyiciyle buluşacak. İlk kez 2009'da vizyona giren ve tüm zamanların en başarılı yapımlarından biri olarak gösterilen filmin başrollerini Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang, Michelle Rodriguez ve Sigourney Weaver paylaşıyor. Film, "En İyi Sinematografi", "En İyi Yapım Tasarımı" ve "En İyi Görsel Efekt" dallarında üç Oscar kazanmıştı.

BANA KARANLIĞI ANLAT Gizem Kızıl'ın senaryosunu yazıp yönettiği "Bana Karanlığını Anlat", kalp krizi sonucu vefat eden bir adamın defin öncesi getirildiği gasilhanede, ailesi arasında yaşananlar işleniyor. Dram türündeki filmin başrollerinde Aslıhan Gürbüz, Serpil Gül, Gizem Güçlü, Mehmet Yılmaz Ak ve Giray Altınok oynadı.

DELİ KAZIM Özgür Murat Sönmez'in yönettiği komedi filmi "Deli Kazım", 1920'li yıllarda savaş yıllarından beri bir adada kalan arkadaşlarına ulaşmak için zorlu bir yolculuğa çıkan Kazım ve arkadaşlarının adadaki maceralarını konu ediniyor.

DERT ETME SEVGİLİM Olivia Wilde'ın yönetmenliğini yaptığı ve başrolde oynadığı gerilim filmi "Dert Etme Sevgilim", mükemmel bir hayat yaşarken rahatsız edici gerçeklerin ortaya çıkmasıyla hayatı bambaşka bir hal alan bir kadının hayatına odaklanıyor. Florence Pugh, Chris Pine, Gemma Chan ve Harry Styles'ın Olivia Wilde'ye eşlik ettiği film, 1950'lerde kocasıyla birlikte ütopik deneysel bir toplulukta yaşayan ev hanımı Alice'in, şirketin rahatsız edici sırlar saklıyor olabileceğinden endişelenmesi sonucu başından geçenler işleniyor.