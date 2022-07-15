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Sinemaseverler bu hafta filme doyacak! 3 film birden vizyona girdi (15 Temmuz 2022)

15.07.2022 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2’si yerli 3 film vizyona girdi. Sinemaseverlerin büyük bir merakla beklediği yapımların yanında gişede üst sıralarda yer alacağı düşünülen filmlerin kıyasıya rekabeti başladı.

Kahramanmaraş'ta çekilen ve kentin dünyaca ünlü markası Maraş dondurmasının konu edinildiği "Külahıma Anlat" filmi bu hafta seyircilerin beğenisine sunuluyor. Haftanın tek korku türündeki yapımı "Babil-i Cin" filmi ise korku ve gerilim sevenlerin ilk tercihi olmaya aday. Azerbaycan yapımı “Zehir Zemberek” filmi ise hem komedi hem de dram unsurlarıyla seyircisinin ilgisini çekecek.

VİZYON HAREKETLENDİ

BABİL-İ CİN

BABİL-İ CİN
Haftanın tek korku türündeki yapımı "Babil-i Cin"in yönetmenliğini Ahmet Yaşar Gümüş üstleniyor. Film, cinlerin kendisine musallat olmasıyla kabus dolu günler geçiren bir kadının hikayesini ele alıyor.

KÜLAHIMA ANLAT

KÜLAHIMA ANLAT
Dedesi zamanından beri aile işi olan dondurmacılığı sürdürmek için Kahramanmaraş'a dönen Mert'in başından geçenleri anlatan filmde, Okan Karacan, Tuğba Özay, Max Bendo, Naci Taşdöğen ve Ahmet Dursun oynuyor.

ZEHİR ZEMBEREK

ZEHİR ZEMBEREK
Azerbaycan yapımı "Zehir Zemberek", bir bıçaklı saldırıdan sonra arkadaşları Şakir ile Rana'nın yardımlarıyla hayatına dönen Adil'in değişen yaşamını konu ediniyor. Orkhan Mardan ve Taleh Yüzbeyov'un yönetmen koltuğuna birlikte oturduğu film, hem komedi hem de drama türünü hikayede bir araya getiriyor. Filmin oyuncu kadrosunda Taleh Yüzbeyov, Leman Merrih ve Nezaket Heyderova yer alıyor.
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Anahtar Kelimeler:
vizyon
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