Sinemaseverler bu hafta filme doyacak! 3 film birden vizyona girdi (15 Temmuz 2022)

Kahramanmaraş'ta çekilen ve kentin dünyaca ünlü markası Maraş dondurmasının konu edinildiği "Külahıma Anlat" filmi bu hafta seyircilerin beğenisine sunuluyor. Haftanın tek korku türündeki yapımı "Babil-i Cin" filmi ise korku ve gerilim sevenlerin ilk tercihi olmaya aday. Azerbaycan yapımı “Zehir Zemberek” filmi ise hem komedi hem de dram unsurlarıyla seyircisinin ilgisini çekecek.

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BABİL-İ CİN Haftanın tek korku türündeki yapımı "Babil-i Cin"in yönetmenliğini Ahmet Yaşar Gümüş üstleniyor. Film, cinlerin kendisine musallat olmasıyla kabus dolu günler geçiren bir kadının hikayesini ele alıyor.

KÜLAHIMA ANLAT Dedesi zamanından beri aile işi olan dondurmacılığı sürdürmek için Kahramanmaraş'a dönen Mert'in başından geçenleri anlatan filmde, Okan Karacan, Tuğba Özay, Max Bendo, Naci Taşdöğen ve Ahmet Dursun oynuyor.