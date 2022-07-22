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  4. Sinemaseverler bu hafta filme doyacak! 6 film birden vizyona girdi (22 Temmuz 2022)

Sinemaseverler bu hafta filme doyacak! 6 film birden vizyona girdi (22 Temmuz 2022)

22.07.2022 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinema salonlarında bu hafta dördü yerli, 6 film vizyona girecek. Sinemaseverlerin büyük bir merakla beklediği yapımların yanında gişede üst sıralarda yer alacağı düşünülen filmlerin kıyasıya rekabeti başladı.

Sophia Banks'in yönettiği, Jason Clarke, Michelle Monaghan, Jai Courtney ile Lucy Barrett'ın oynadığı "Çıkış Yok", aksiyon filmi sevenlerin ilgisini çekmeye aday. Jorgen Klubien ile Cindy Robinson'un yönettiği "Sihirbazlar Akademisi", animasyon sevenlerden tam not alacak. Haftanın korku filmlerinde ise "Tanah" ve "Zehşin Cin-i Musallat" yapımları seyircisini bekliyor.

VİZYON HAREKETLENDİ

BİR TÜRK MASALI: ÖKSÜZ KIZ

BİR TÜRK MASALI: ÖKSÜZ KIZ
Ali Osman Emirosmanoğlu’nun yönettiği "Bir Türk Masalı: Öksüz Kız" filmini, İbrahim Aliustaoğlu, Sinan Önal, Ebru Özel ile Şukuh Same çizdi. Yapım, "Külkedisi" hikayesini yeniden yorumluyor.

ÇIKIŞ YOK

ÇIKIŞ YOK
ABD yapımı film, üst düzey suçluların tutulduğu gizli bir CIA üssüne getirilen çok aranan bir suçlunun, hücresinden kaçarak üssün kontrolünü ele geçirmesinin ardından, tesiste hapis kalan CIA ajanı Abby'nin mücadelesini anlatıyor.

KEHANET AYASOFYA

KEHANET AYASOFYA
Fatih Hasanoğlu'nun yönettiği, korku, macera ve gerilim türündeki "Kehanet Ayasofya", bir gece eş zamanlı olarak evlerine gizemli bir kutunun bırakılmasıyla bu olayın ardındaki sır perdesini aralamaya çalışan Fatih ve Muhammed'in mücadelesine odaklanıyor. Filmde Fatih Hasanoğlu, Muhammed Bahçecik, Halil Kumova ile Mustafa Ak başrolleri paylaştı.

SİHİRBAZLAR AKADEMİSİ

SİHİRBAZLAR AKADEMİSİ
Jorgen Klubien ile Cindy Robinson'un yönettiği "Sihirbazlar Akademisi", sihirbazlar akademisine giden, sihirli yeteneklere sahip Aura'nın, akademinin karanlık bir sırrını keşfetmesinin ardından yaşadıklarını ele alıyor.

TANAH

TANAH
Senaryosunu Mert Can Kesim ile Sezer Doğurga'nın yazdığı, yerli korku filmi "Tanah", yaşadığı ayrılık sonrası büyük bir yıkıma uğrayan genç bir kadının hayatını ele alıyor.
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film
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