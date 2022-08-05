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Sinemaseverler bu hafta filme doyacak! 6 film birden vizyona girdi (5 Ağustos 2022)

05.08.2022 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinema salonlarında bu hafta biri yerli, 6 film vizyona girecek. Sinemaseverlerin büyük bir merakla beklediği yapımların yanında gişede üst sıralarda yer alacağı düşünülen filmlerin kıyasıya rekabeti başladı.

Brad Pitt'in başrolünde yer aldığı "Suikast Treni"nin yanı sıra üç korku filmi ve iki animasyon film izleyiciye sunuldu.

VİZYON HAREKETLENDİ

AFARİD

AFARİD
Umut Kumral Devecioğlu’nun yönettiği yerli korku filmi "Afarid"de ise Serbay Çelikbaş, Hilal Yazıcı, Rıdvan Arslan ile Bermal Karaer rol aldı.

ÇİYKİNLEY

ÇİYKİNLEY
"Çiykinley"in yönetmenliğini Toby Genkel ile Jens Moller üstlendi. Film, kendilerine yeni bir yuva arayan Çiykinley ailesinin, tüm köyü kokutan devasa çöp yığınıyla baş etmeye çalışan Kokuşuk Köyü'ne ulaşınca yaşadıklarını işliyor.

DORAEMON: NOBİTA'NIN KÜÇÜK YILDIZ SAVAŞLARI

DORAEMON: NOBİTA'NIN KÜÇÜK YILDIZ SAVAŞLARI
"Doraemon: Nobita’nın Küçük Yıldız Savaşları 2021" adlı animasyon filmini Susumu Yamaguchi yönetirken, seslendirmesini Elif Koç, Nuray Avcı, Ümit Belen ile Çağıl Özdemir üstlendi. Yaz tatili devam ederken bir gün, Nobita’nın aldığı küçük bir roketten Papi adında minicik bir uzaylı çıkar. Papi, Pirika gezegeninin başkanıdır ve isyancılardan kaçıp dünyaya gelmiştir. Balina şeklindeki bir uzay savaş gemisi de dünyaya gelir ve Papi’yi yakalamak için saldırır. Doraemon ve arkadaşları, Papi’nin evini korumak için Pirika gezegenine gider.

KIZIL KİTAP

KIZIL KİTAP
Chris Beyrooty, Dean Law, Ariel Luque, Jiwon Moon, Daniel J. Phillips, Dean Puckett ile Nicolas Onetti’nin yönettiği "Kızıl Kitap" filminde, Valeria San Martin, Agustin Olcese, Marlene Pedersen Chauviere ile Bruno Giacobbe oynuyor.

SUİKAST TRENİ

SUİKAST TRENİ
Oscar ve Altın Küre ödüllü Hollywood yıldızı Brad Pitt'in başrollerinde oynadığı "Suikast Treni"nin yönetmenliğini David Leitch üstlendi. Pitt'in yanı sıra Joey King, Aaron Taylor Johnson ve Brian Tyree Henry’nin de rol aldığı film, gerilim ve aksiyon türünü sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor. Tokyo’daki bir trende birbirini öldürmeye çalışan bir grup suikastçının hikayesini anlatan yapım, işini barışçıl bir şekilde yapmaya çalışan Uğur Böceği adlı suikastçının son görevinde, ölümcül düşmanlarla mücadelesini ve trenden inmek için yaşadıklarını işliyor.
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Anahtar Kelimeler:
vizyon
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