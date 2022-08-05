Sinemaseverler bu hafta filme doyacak! 6 film birden vizyona girdi (5 Ağustos 2022)

Brad Pitt'in başrolünde yer aldığı "Suikast Treni"nin yanı sıra üç korku filmi ve iki animasyon film izleyiciye sunuldu.

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AFARİD Umut Kumral Devecioğlu’nun yönettiği yerli korku filmi "Afarid"de ise Serbay Çelikbaş, Hilal Yazıcı, Rıdvan Arslan ile Bermal Karaer rol aldı.

ÇİYKİNLEY "Çiykinley"in yönetmenliğini Toby Genkel ile Jens Moller üstlendi. Film, kendilerine yeni bir yuva arayan Çiykinley ailesinin, tüm köyü kokutan devasa çöp yığınıyla baş etmeye çalışan Kokuşuk Köyü'ne ulaşınca yaşadıklarını işliyor.

DORAEMON: NOBİTA'NIN KÜÇÜK YILDIZ SAVAŞLARI "Doraemon: Nobita’nın Küçük Yıldız Savaşları 2021" adlı animasyon filmini Susumu Yamaguchi yönetirken, seslendirmesini Elif Koç, Nuray Avcı, Ümit Belen ile Çağıl Özdemir üstlendi. Yaz tatili devam ederken bir gün, Nobita’nın aldığı küçük bir roketten Papi adında minicik bir uzaylı çıkar. Papi, Pirika gezegeninin başkanıdır ve isyancılardan kaçıp dünyaya gelmiştir. Balina şeklindeki bir uzay savaş gemisi de dünyaya gelir ve Papi’yi yakalamak için saldırır. Doraemon ve arkadaşları, Papi’nin evini korumak için Pirika gezegenine gider.

KIZIL KİTAP Chris Beyrooty, Dean Law, Ariel Luque, Jiwon Moon, Daniel J. Phillips, Dean Puckett ile Nicolas Onetti’nin yönettiği "Kızıl Kitap" filminde, Valeria San Martin, Agustin Olcese, Marlene Pedersen Chauviere ile Bruno Giacobbe oynuyor.