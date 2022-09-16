Sinemaseverler bu hafta filme doyacak! 8 film birden vizyona girdi (16 Eylül 2022)

George Clooney ve Julia Roberts'ı bir araya getiren "Cennete Bilet" romantik komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday. Tilda Swinton ve Idris Elba'nın başrollerini paylaştığı "Üç Bin Yıllık Bekleyiş", bir kavanoza hapsedilmiş bir cin ile İstanbul'da yolu kesişen bir kadının hikayesini odağına alıyor.

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BURÇLAR Devrim Yalçın yönetmenliğindeki haftanın yerli romantik komedisi "Burçlar", bir iş insanı olan Burcu'nun, düşkün olduğu astrolojinin hayatına etkilerini deneyimlemesini konu ediniyor. Ali Ersan Duru, Gözde Mutluer, Ferman Akgül, Cengiz Küçükayvaz ve Ayşen Sezerel gibi isimlerin rol aldığı filmin senaryosunu Ebru Erten kaleme aldı.

CANN Eren Ergin'in yönettiği yerli korku filmi "Cann", üniversite sınavına hazırlandığı dönemde kötüleşen ve kendisine birtakım varlıkların musallat olduğu söylenen Beren ve ailesinin hikayesini konu ediniyor.

CENNETE BİLET Akademi ödüllü George Clooney ve Julia Roberts "Cennete Bilet" adlı filmle eski bir karı koca olarak beyazperdede yeniden bir araya geliyor. Başarılı iki oyuncuyu aynı filmde buluşturan Ol Parker yönetmenliğindeki yapım, ikinci şansların tatlı sürprizini konu alan bir romantik komedi olarak seyirci karşısına çıkıyor. Kaitlyn Dever ve Billie Lourd'un yan rollerde olduğu film, evlenmek üzere olan kızlarına mani olmak için birbirileri arasındaki anlaşmazlıkları arkalarında bırakarak birlikte hareket eden boşanmış bir çiftin hikayesini anlatıyor.

DOKUNMA HURDACININ KIZI Faruk Sofuoğlu, Fatma Yılmaz, Ferhat Göçer, Murat Emre Üstün ve Belma Mamatoğlu'nun rol aldığı "Dokunma Hurdacının Kızı", genç öğrencisinin hastalığına çare olabileceğini öğrenen bir öğretmenin çabasını beyazperdeye taşıyor. Hülya Kılıç ve Erdal Babur'un senaryosunu kaleme aldığı dram türündeki yapımın yönetmen koltuğunda ise Hüsnü Hakan Gürtop oturuyor.