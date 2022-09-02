Sinemaseverler bu hafta filme doyacak! 8 film birden vizyona girdi (2 Eylül 2022)

Jon Watts'ın yönetmenliğini üstlendiği macera ve bilim kurgu filmi "Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok", yeniden izleyici karşısına çıktı. Idris Elba'nın başrolünde oynadığı "Canavar" gerilim meraklılarının ilgisini çekmeye aday.İnan Ulaş Torun, Algı Eke, Onur Sermik, Ruhsar Gültekin ve Deniz Oral'ın oynadığı Bilal Kalyoncu'nun yeni filmi "Yalancı Şahit" ile Uğur Güzel tarafından yönetilen "8-0" yerli komedi sevenlerin dikkatini çekecek.

VİZYON HAREKETLENDİ

8-0 (SEKİZ SIFIR) Türk futbolunun eğlenceli, düşündürücü ve sürükleyici bir hicvi olan film, Türk Milli Futbol Takımı’nın 8-0’lık yenilgiye uğradığı İngiltere maçını anlatıyor.

BIÇAĞIN İKİ YÜZÜ Claire Denis'in yönettiği, Juliette Binoche ile Vincent Lindon'un başrollerini paylaştığı "Bıçağın İki Yüzü", birbirini seven bir çiftin yaşadıklarını odağına alıyor.

CANAVAR Batı Afrika ülkesi Sierra Leone asıllı İngiliz oyuncu Idris Elba ile Sharlto Copley, Leah Jeffries ve Iyana Halley'in başrolleri paylaştığı "Canavar", gerilim meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.



Film, Güney Afrika'ya giden bir baba ile iki genç kızının, kaçak avcıların elinden kurtulan bir aslanın av bölgesinde kalmalarıyla başlayan hayatta kalma mücadelesini anlatıyor.



Senaryosu Ryan Engle'nin kaleminden çıkan filmin yönetmen koltuğunda Baltasar Kormakur oturuyor.

DAVET ABD yapımı gerilim filmi "Davet"in yönetmenliğini Jessica M. Thompson üstlendi.Nathalie Emmanuel, Thomas Doherty, Hugh Skinner ve Stephanie Corneliussen'un başrolünde oynadığı filmin konusu özetle şöyle:



"Annesinin ölümünün ardından, bilinen bir akrabası olmayan Evie, DNA testi yaptırır ve hiç tanımadığı bir kuzeni olduğunu öğrenir. Yeni bulduğu ailesi tarafından İngiliz kırsalında gösterişli bir düğüne davet edilen Evie, önce aristokrat ev sahibi tarafından baştan çıkartılır ancak sonrasında aile geçmişindeki sırlar ortaya çıkar ve onların kötü niyetli cömertliklerinin arkasındaki sarsıcı gerçekleri fark eder. Sonunda bu davet çok geçmeden bir ölüm kalım mücadelesine dönüşür."