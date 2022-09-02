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Sinemaseverler bu hafta filme doyacak! 8 film birden vizyona girdi (2 Eylül 2022)

02.09.2022 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinema salonlarında bu hafta üçü yerli, 8 film vizyona girdi. Sinemaseverlerin büyük bir merakla beklediği yapımların yanında gişede üst sıralarda yer alacağı düşünülen filmlerin kıyasıya rekabeti başladı.

Jon Watts'ın yönetmenliğini üstlendiği macera ve bilim kurgu filmi "Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok", yeniden izleyici karşısına çıktı. Idris Elba'nın başrolünde oynadığı "Canavar" gerilim meraklılarının ilgisini çekmeye aday.İnan Ulaş Torun, Algı Eke, Onur Sermik, Ruhsar Gültekin ve Deniz Oral'ın oynadığı Bilal Kalyoncu'nun yeni filmi "Yalancı Şahit" ile Uğur Güzel tarafından yönetilen "8-0" yerli komedi sevenlerin dikkatini çekecek.

VİZYON HAREKETLENDİ

8-0 (SEKİZ SIFIR)

8-0 (SEKİZ SIFIR)
Türk futbolunun eğlenceli, düşündürücü ve sürükleyici bir hicvi olan film, Türk Milli Futbol Takımı’nın 8-0’lık yenilgiye uğradığı İngiltere maçını anlatıyor. 

BIÇAĞIN İKİ YÜZÜ

BIÇAĞIN İKİ YÜZÜ
Claire Denis'in yönettiği, Juliette Binoche ile Vincent Lindon'un başrollerini paylaştığı "Bıçağın İki Yüzü", birbirini seven bir çiftin yaşadıklarını odağına alıyor.

CANAVAR

CANAVAR
Batı Afrika ülkesi Sierra Leone asıllı İngiliz oyuncu Idris Elba ile Sharlto Copley, Leah Jeffries ve Iyana Halley'in başrolleri paylaştığı "Canavar", gerilim meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.

Film, Güney Afrika'ya giden bir baba ile iki genç kızının, kaçak avcıların elinden kurtulan bir aslanın av bölgesinde kalmalarıyla başlayan hayatta kalma mücadelesini anlatıyor.

Senaryosu Ryan Engle'nin kaleminden çıkan filmin yönetmen koltuğunda Baltasar Kormakur oturuyor.

DAVET

DAVET
ABD yapımı gerilim filmi "Davet"in yönetmenliğini Jessica M. Thompson üstlendi.Nathalie Emmanuel, Thomas Doherty, Hugh Skinner ve Stephanie Corneliussen'un başrolünde oynadığı filmin konusu özetle şöyle:

"Annesinin ölümünün ardından, bilinen bir akrabası olmayan Evie, DNA testi yaptırır ve hiç tanımadığı bir kuzeni olduğunu öğrenir. Yeni bulduğu ailesi tarafından İngiliz kırsalında gösterişli bir düğüne davet edilen Evie, önce aristokrat ev sahibi tarafından baştan çıkartılır ancak sonrasında aile geçmişindeki sırlar ortaya çıkar ve onların kötü niyetli cömertliklerinin arkasındaki sarsıcı gerçekleri fark eder. Sonunda bu davet çok geçmeden bir ölüm kalım mücadelesine dönüşür."

HAZİNE AVCISININ MACERALARI VE ZÜMRÜT TABLET

HAZİNE AVCISININ MACERALARI VE ZÜMRÜT TABLET
Enrique Gato'nun yönetmen koltuğunda oturduğu animasyon film "Hazine Avcısının Maceraları ve Zümrüt Tablet", bir grup arkadaşın nadir bulunan bir lahidin yanlışlıkla tahrip edilmesi sonrasında başlayan lanete son vermek için giriştiği macerayı işliyor.
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